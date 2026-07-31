Roblox次季亏损1.83亿美元 预警第三季预订量逊预期 盘后挫逾16%

Roblox（RBLX）周四（30日）公布第二季业绩显示，受玩家偏好转型，外加新安全措施影响内购，公司预估第三季预订量将低于市场预期，消息导致Roblox盘后股价一度跌逾16%。

预订量增长已降温

业务表现方面，Roblox第二季亏损1.83亿美元，合每股亏损0.26美元；营收14.7亿美元，按年增长36%，优于市场评估。但预订量15.6亿美元，增长8%，平均每日活跃用户数（DAU）达1.23亿，按年增长10%，逊于预期。

另一方面，Roblox亦指公司预订量增长已降温，且本季指引显示压力持续，预计第三季营收将增长4%至10%，介于14.1亿至14.9亿美元；预订量则预估下降14%至18%，介于15.8亿至16.5亿美元，低于FactSet与LSEG分析师预期。

受两项因素影响

Roblox表示，变现受压主要受两项因素影响，一是年轻用户更倾向于玩新推出及长青型游戏，但收入低于先前热门爆款；二是系统经推荐算法调整后，优先推送留存率更高的游戏，虽有助于用户留存，但短期内降低获利能力。财务总监Naveen Chopra表示，变现疲弱或会持续，但调整最终将有助于提升留存率并弥补短期冲击。

此外，Roblox今年持续强化未成年人安全措施，包括推出年龄验证功能，限制用户与不同年龄组聊天；而公司第二季DAU中，18岁以上用户占27%，显示公司积极吸引年长用户并扩展国际市场，以推动业务多元化。Chopra强调，公司对AI、内容多元化、长期留存及安全性的投资虽会带来短期冲击，但有助公司在全球游戏市场扩大份额。