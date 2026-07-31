FIFA卖世界杯股权掀反弹 拆解328亿金权大计 票价及转播费势飙升 球迷忧足球沦资本工具

世界杯2026｜2026年美墨加世界杯圆满落幕，在商业营收上创下前所未有的高峰。国际足协（FIFA）预计，今届赛事总收入达破纪录的150亿美元，更为全球GDP贡献达409亿美元（约3,190亿港元）。赛事空前成功，连美国总统特朗普亦扬言希望再办一届。然而，今届世界杯却因过度商业化惹来猛烈抨击。食髓知味的FIFA打算进一步扩张商业版图，拟成立估值达200亿美元（约1,560亿港元）的商业子公司，向私人投资者出售最多两成股份，筹资高达42亿美元（约328亿港元），不过，此「吸金」大计随即触发欧洲球坛强烈反弹及杯葛危机。有足球财务专家警告，资本介入恐令世界杯变成只侧重赚取利润以满足股东需求的赛事。

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「补水暂停」被批吸金工具

FIFA收入涵盖转播权、赞助、门票及二级市场手续费。英国《卫报》（The Guardian）报道，FIFA知会成员协会，2026年世界杯的收益达150亿美元（约1,176亿港元），超越赛前FIFA的目标，打破2022年世界杯的纪录。其中食宿招待、门票收入是此次收入成长的主要来源。官方决赛门票加价至高达32,970美元，4年前卡塔尔世界杯决赛，最贵官方定价门票仅1600美元。《卫报》赛前分析历届票价，发现当中升幅最高的座位，位于举行决赛的大都会人寿体育场 (Met Life Stadium) 角落，「价格最亲民」但同时视野最差的 Category 4 类别观赏位置，门票比历届平均贵接近十倍。此外，FIFA在价格高昂的二级票务市场中，向买卖双方各抽15%佣金，亦大幅推高其营收。

不过，不少球迷早已怒斥FIFA的「吸金」手法充满铜臭味。以本届世界杯新增的强制性「补水暂停」（Hydration break）规则为例，赛事规定每场比赛上下半场中段暂停约3分钟供球员补充水分。惟新例惹来极大争议，不但饱受教练及球员批评，球迷亦报以嘘声。

英国广播公司（BBC）分析指出，「补水暂停」实际为转播商每场额外创造了约4分20秒的广告时间。若以整届赛事计算，累计增加高达7小时30分40秒的广告时段，估计可衍生高达10亿美元（约78亿港元）的庞大商机。

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此外，补水环节更被包装成品牌「冠名赞助」，配合官方赞助商可口可乐向球员提供指定饮品，令观众在暂停期间面临「三重广告」曝光的疲劳轰炸。决赛更仿效美国「超级碗」增设中场大骚，邀请麦当娜与防弹少年团（BTS）等巨星演出，令中场休息延长至27分钟以上，同样挨批。

FIFA甚至连比赛草坪也不放过，将美国大都会人寿体育场（MetLife Stadium）的决赛草皮出售，共有4版本，价钱由450美元（约3,528港元）至3000美元（约2.35万港元）。官方仅标明草皮尺寸为「17.5 × 17.5 × 17.5」的立方体，却未注明测量单位，令这个特别的收藏品一度引起热议。

转播费「狮子大开口」 中印报价差17倍

除了榨取现场门票、广告及收藏品收益，FIFA在转播费上也极为进取，对中国市场的转播权更一度「狮子大开口」。在今届世界杯举行前，央视与FIFA在价格上争执不下，FIFA最初报价高达2.5亿至3亿美元，后来调低至1.2亿至1.5亿美元，最终双方达成协议，版权费约为6,000万美元（约4.7亿港元）。

回顾过去20年，世界杯在中国的转播费持续狂飙。2010年和2014年两届打包价为1.15亿美元；至2018年和2022年两届打包价已飙升至约3亿美元。令人关注的是，FIFA在定价上出现明显「双重标准」。同样作为人口大国，FIFA向印度开出的两届世界杯打包报价仅为3,500万美元；换言之，中国市场的单届报价，竟高达印度的约17倍。

港人均费用贵内地逾76倍

至于香港市场方面，今届转播权由电讯盈科公司旗下Now TV及ViuTV取得，据报花费约2500万美元（约1.95亿港元），以香港750万人口计算，即人均转播成本为26港元。若将此数据与其他国家及地区作对比，差距更为悬殊，例如内地版权费约为4.7亿港元，以14亿人口摊分，人均成本仅约0.34港元，反映本地球迷的观赛门槛远超其他市场。

拟卖股权筹328亿 传特朗普姻亲牵头

为进一步释放商业价值，FIFA主席恩芬天奴宣布拟成立估值达200亿美元（约1,560亿港元）的商业子公司，以统筹世界杯等主要赛事营运，并计划向私人投资者出售最多两成股份。据路透社报道，计划中的子公司名为「FIFA Forward Enterprise」（简称FFE），将统一管理世界杯男女子赛事及世界冠军球会杯的媒体版权、赞助、票务及授权等商业业务。外部投资者仅持有FFE约20%的少数股权，不参与日常赛事营运或体育决策；FIFA则保留80%控股权，专责处理赛事转播权、赞助合约及商业活动营运，目标向外界筹集高达42亿美元。

这笔巨额集资将用作回馈全球211个成员协会，一旦方案落实，每个成员协会可一笔过获发高达2,000万美元（约1.56亿港元）的补助，用于兴建青训设施及发展女子足球等。随后的年度资助亦会递增，于2031至2034年周期增至2,200万美元，2035至2038年更达2,400万美元。恩芬天奴强调，此举旨在推动「全球足球民主化」及可持续发展，进一步释放足球的商业价值。

外界高度关注潜在投资者的背景，据英国泰晤士报报道，意向投资方包括美国风险投资公司Thrive Capital创办人约书亚（Joshua Kushner）旗下的Thrive Eternal。值得注意的是，约书亚正是美国总统特朗普女婿贾里德（Jared Kushner）的胞弟。

据悉，Thrive Eternal认为在人工智能时代，「现场体验」将成为稀缺资源，因此极度看好顶级体育赛事版权的长远价值。此外，FIFA亦已委任摩根大通（JP Morgan）担任财务顾问。

欧足协斥出卖足球灵魂 酝酿杯葛世界杯

然而，这项高度商业化的计划触发了欧洲球坛猛烈抨击。UEFA旗下55个成员国属会于7月30日一致表决，若国际足协一意孤行，将杯葛包括世界杯在内的赛事。UEFA发表严正声明，批评计划「越过了足球管治机构绝不应逾越的界线」，强调「足球的灵魂与管治，是不可以交易的资产，绝非FIFA可以出售的东西」。英格兰足总以及中北美洲及加勒比海足协亦表达深切关注，谴责计划缺乏透明度及正当程序。

FIFA前主席白礼达（Sepp Blatter）接受路透社访问时，强调「足球不属于任何个人，也不属于任何机构，它属于人民。」他直言，若FIFA转型为利润导向的公司结构，这项运动将「失去灵魂」。他亦在社交平台X发文，直指恩芬天奴与美国政商界的紧密关系「已延伸至财务层面，对足球造成深重伤害」。

著名足球财务专家Kieran Maguire向BBC表示，若FFE正式成立，为求赚取利润以满足股东需求，世界杯恐面临改制为两年一届及扩军至64队的压力。此举不仅会严重破坏赛事的「稀缺性」，更可能导致世界杯被迫长期改于冬季举行，彻底打乱欧洲各大联赛的赛程。

分析师：球迷承担高昂成本

德意志银行分析师拉布雷（Marion Laboure）指出，FIFA毫无疑问是这场资本游戏的最大赢家，相较之下，球迷成纯支出的主要输家。今届赛事采用动态浮动票价，热门场次门票沦为天价，转售价格更是离谱；同时赛区交通、食宿费用大幅上涨，观赛门槛飙升，让球迷兑现热爱需付出高昂的经济代价。

另外，主办城市与酒店产业同样难享红利。赛事仅能带来短暂的基层低薪就业机会，缺乏长期经济效益与产业提升；各地酒店实际预订量远不及市场预期，赛事整体商业回报实质上远不如外界想像。



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