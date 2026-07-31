卢韦柏10月起退任恒隆行政总裁及执董 集团已物色到继任人选

恒隆集团（010）及恒隆地产（101）公布，卢韦柏将于10月1日起退任行政总裁及执行董事。退任后，卢韦柏将获委任为董事长顾问，为董事长提供策略性意见及支持，为期一年。

恒隆表示，经过全面而严谨及具竞争性的遴选程序后，董事会已物色到继任人选，该名获选人将于9月7日加入集团，出任候任行政总裁及执行董事，并将自10月1日起获委任为行政总裁。

恒隆地产中期基本纯利跌10%

此外，恒隆地产中午公布业绩，中期基本纯利14.36亿元，按年下跌10%，主要由于内地物业销售业务因确认非现金物业减值拨备而录得较高营业亏损，加上资本化利息减少导致财务费用上升，抵销物业租赁表现的增幅。中期股息每股1.2港仙，按年持平。

恒隆集团中期基本纯利11.23亿元，按年跌5.7%。派中期息21仙，按年持平。

恒隆地产最新跌近3%，恒隆集团则跌0.5%。

