Tesla据报拟剥离中国业务为与SpaceX合并铺路 马斯克及中国部门双双否认

据《华尔街日报》引述消息报道，马斯克（Elon Musk）旗下Tesla（TSLA）部分高层已被告知要为剥离中国业务做好准备，以备将来可能与SpaceX合并。不过，Tesla中国部门今日已指报道为不实信息，马斯克本人亦在社交平台X上表示消息为「假新闻」。

报道指已讨论分拆各种选项

有报道指由于SpaceX是美国的重要国防承包商，且在NASA的载人登月计划中负责关键任务，因此在推进任何形式的合并前必须先剥离Tesla的中国业务。Tesla位于上海的超级工厂的产量占公司全球总产量逾半，战略地位相当关键。

报道亦指出，Tesla顾问已讨论过分拆的各种选项，包括分割出售、出售或关闭等措施。另外知情人士透露，高层亦讨论过成立独立的销售实体，负责处理Tesla上海工厂出口业务。

对合并可能性持开放态度

此前，马斯克对Tesla与SpaceX合并的可能性持开放态度，并指两家公司业务日益重叠。SpaceX总裁兼营运总监Gwynne Shotwell在6月表示，合并公司或能简化马斯克管理旗下事业，「可能会让他的生活轻松一些」。

不过，摩根大通分析师则指出，由于SpaceX与美国政府之间的密切关系所衍生的国安疑虑，可能成为一大障碍，两家公司尤其在中国取得监管批准方面仍面临「实际瓶颈」。

相关文章：SpaceX据报要求供应链「去中国化」 禁聘中国员工及使用中企设备 否则断单