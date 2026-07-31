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汇丰向黑石出售澳洲房屋及私人贷款组合 料亏损少于1亿美元

商业创科
更新时间：09:49 2026-07-31 HKT
发布时间：09:49 2026-07-31 HKT

汇丰（005）公告指，经策略性检讨后，集团已同意将其澳洲房屋贷款及私人贷款组合出售予由黑石联属机构所管理的基金全资拥有的实体 Virgo BidCo Pty Ltd。截至今年3月31日，该组合的账面总值约为360亿澳元（250 亿美元）。

汇丰预期交割将于 2027 年上半年完成，惟需待各项条件包括监管及竞争批准获达成方可作实，预期出售事项将为汇丰集团带来少于1亿美元的亏损。

汇丰澳洲零售业务的余下部分将在未来 18 个月内分阶段逐步减少。随后，汇丰澳洲在澳洲的企业及机构理财、投资管理及私人银行业务将合并至香港上海汇丰银行有限公司悉尼分行，从而简化汇丰的实体架构。汇丰预期将产生3亿美元的相关重组成本及撇销。

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