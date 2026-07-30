中移动香港膺Speedtest「最佳流动网络」等四大奖 早前推出5.5G服务

国际网速测试平台Ookla Speedtest公布2026年上半年报告，中国移动（941）旗下中国移动香港获评「最佳流动网络」、「最快流动网络」、「最快5G网络」及「最佳流动视频体验」四项大奖，另获「最广5G覆盖」、「最佳流动时延」及「最佳5G时延」三项认证，为全港唯一获此殊荣的电讯营运商。

推5.5G服务计划 eSIM平台获国际认证

中国移动香港董事兼首席执行官石晓萍表示，公司持续迭代网络技术，去年已完成3G退网，今年全面完成2G退网，为全港首家仅提供4G及5G网络的营运商，过程中利用大数据及AI智能体精准识别客户需求，实现「迭代无感、体验更优」。他称，公司今年第二季度推出「5.5G全球通Privilege服务计划」及「5G-A通讯网络组合增值服务」，通过5G独立组网配合多载波聚合技术及AI智能网元，提供差异化网络保障。此外，公司构建的eSIM平台获GSMA SAS国际认证，为香港首家、全球第八家获此认证的电讯营运商。

每日拦截逾300万涉诈来电 推「移动安全管家」

反诈方面，中国移动香港每日平均拦截逾300万个涉诈来电，每月封锁近万个号码，并主动识别恶意连结短讯，月均发送提示短讯近90万次。公司去年亦协助警方侦破多宗案件，并推出「移动安全管家」增值服务。

中国移动香港表示，将持续深耕5.5G及人工智能技术，完善反诈防护体系，助力香港数码化转型及国际科创中心建设。