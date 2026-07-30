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升世集团成立AI实验室 开发理财顾问、数据分析等应用 初始投资3000万元

商业创科
更新时间：20:48 2026-07-30 HKT
发布时间：20:48 2026-07-30 HKT

财富管理公司升世集团（WRISE）正式发布升世AI实验室计划，并委任全景数智科技投资创办人伍景辉担任集团首席科学家，同时承诺投入3000 万元的初始资金，全面推进AI原生财富管理技术研发。是次计划是升世落实长远AI发展策略的重要一步，充分体现集团透过策略及技术领导力、科技创新与深厚行业专业知识，致力推动财富管理转型的承诺。

升世AI实验室定位为战略创新平台，为集团探索和推动AI的实际应用，重点涵盖AI驱动的客户服务体验、智能自动化、理财顾问赋能、高阶数据分析、数码智能平台，以及新一代客户互动模式等领域。与许多主要专注于技术部署的AI计划不同，升世AI实验室采用平台化研发模式，开发可应用于多个业务职能的AI功能。每个研发项目均设立清晰目标和可衡量成果，确保AI技术能创造具实质意义的商业价值。

全球财富管理行业正加快AI投资步伐，借此提高生产力、提供更个人化的客户体验，同时开拓全新增长机遇。数据显示，全球83%家族办公室已将AI列为未来5年核心战略重点，74%的家族办公室计划未来3年将加大AI相关投资。生产力的提升与营运效率的改善，持续推动各大财管机构将AI融入客户服务及日常营运的各个环节。

与全景数智科技投资达成战略合作


伍景辉将与升世管理团队紧密合作，制定集团AI发展蓝图，并为升世AI实验室提供策略与技术指导。WRISE与伍景辉及全景数智科技投资达成战略合作，全景数智科技投资是具国资背景、配合广州科技发展策略的投资平台。是次合作旨在将WRISE的财富管理专长与先进的AI技术相结合。

升世集团执行主席陈学彬表示，AI将从根本上重塑金融行业，并非取代人与人之间的关系，而是让这些关系变得更智能、更灵活，并更具可扩展性。伍景辉具备深厚的科学专业知识、创业经验与全球科技视野。他将联同全景数智科技投资及升世管理层团队，把AI创新转化为实际的业务成果——赋能理财顾问、提升客户互动，同时增强集团的长期增长潜力。

伍景辉表示，财富管理本质是人际关系导向的行业，这创造了一个理想的环境，让负责任的AI来提升顾问的能力，而非取而代顾问。个人十分期待加入升世集团，并与管理层团队推进升世AI实验室的各项研发计划。公司的目标是融合科学思维、AI技术与真实财富管理场景，研发切实可行的解决方案，提升营运效率、支援更好的决策，为客户及所有持份者创造可持续的价值。

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