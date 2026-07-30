中金指内地投资者对跨境配置意欲仍高 正关注离岸信托征税20%影响

中国财政部和国家税务总局联合发布《关于离岸信托个人所得税有关事项的公告》指，个人将财产装入离岸信托，以及通过离岸信托取得收益，均须按照规定申报缴纳个人所得税，适用税率20%。中金财富产品与解决方案总部负责人乔博表示，从公司观察自身客户来看，自该政策公布以来，客户的配资需求保持旺盛，将会持续留意潜在影响。

她指出，内地投资者对跨境配置和全球配置的需求仍非常热情，因为随著内地投资者愈来愈成熟和开拓视野；境内与境外的货币政策和产业是独立，故两地市场的估值和态势不一；每个资本市场都有独特优势，具备不同细分赛道的产业龙头，部分投资者希望配置有未来增长潜力的资产。另大湾区跨境理财通可满足内地投资者需求。

中金公司资产托管部部门负责人刘晴川指出，中资私募基金由过去数年将单一产品出海，到现时以机构身分出海，且以香港作为基地，发展全球资产配置产品。在这个趋势下，中金乘势担任资产托管人的身份，协助中资私募基金引进资本、处理基金行政和托管等业务。 券商贴近资本市场、具备投研能力，为发展财富管理的优势。

乔博补充，就此公司推出「扬帆计划」，在中国私募基金出海的过程中，提供一体化服务，当中管理人出海时要建立基金，中金可作为托管商帮助进行估值清算、能力建设等，另外作为券商可提供跨境投资、海外参与配置产品。她提及，过去3年间内地私募基金龙头明显有出海动作，在逾130家拥有本港9号牌的私募基金中，40家为国内百亿级私募基金，皆因其要壮大自身资产管理规模，便发展海外市场；以及内地资金出海，尤其伴随中国企业家进行产业出海。

乔博指出，大部分内地私募基金出海的第一步为建构港股、中概股等大中华投资产品，而走得较前的基金公司会延伸至海外市场，投资科技企业、创新药为代表的其他国际市场。私募基金和海外对冲基金备受内地个人客户青睐，因为私募基金的策略多元化、投资稳健。