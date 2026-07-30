XTransfer登「2026年全球顶尖金融科技公司」榜单 将加大合规投入

B2B跨境贸易支付平XTransfer宣布，首次入选国际知名财经媒体CNBC与独立市场研究机构Statista评选的「2026年全球顶尖金融科技公司」榜单（支付类别），奖项旨在表彰全球最具创新性与高影响力的金融科技企业。

XTransfer指，此次入选不仅彰显公司在全球支付生态体系中日益重要的角色，更印证其长期使命，让全球中小企业的跨境贸易支付变得更普惠、更简单、更安全。该公司指出，将持续加大在合规与产品创新的投入，同时深化与顶尖金融机构的合作，助力更多企业拓展全球贸易版图。

CEO：专注于解决国际支付痛点

XTransfer创始人兼首席执行官邓国标表示，跨境金融运作对许多中小企业而言，仍充满复杂性与不确定性，该公司始终专注于解决国际支付背后真实的痛点，致力于降低交易摩擦、提升流程透明度并强化风险管理，让企业能够将更多精力聚焦业务成长。