九仓置业逾67亿出售新加坡会德丰广场 料可录逾10亿盈利

九龙仓置业（1997）公布，出售持有新加坡乌节路会德丰广场的目标公司，作价11.11亿新加坡元（折合约67.33亿港元）。集团预期，完成交易后录得约10.7亿港元盈利。

交易买方为Orchard Scotts Holdings Limited，而Singapore Central Private Real Estate Limited为买方主担保人，置地控股则为买方补充担保人，均为九仓置业的独立第三者。

21层高连两层地库商业大厦

目标公司为物业拥有人及发展商，唯一主要资产是新加坡238880乌节路501号的会德丰广场；而会德丰广场为一幢21层高连两层地库的商业大厦，包含写字楼、基座商场及停车场，总楼面面积约43,280平方米。

集团认为，交易是将对该物业的投资变现的良机，从而可利用该交易的所得款项来减少负债。集团又指，该交易是经竞标，基于各自独立利益参考现行市况，按一般商务条款所商议达成，并相信买卖协议的条款公平合理，且符合公司及股东的整体利益。

