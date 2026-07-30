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SpaceX据报要求供应链「去中国化」 禁聘中国员工及使用中企设备 否则断单

商业创科
更新时间：17:19 2026-07-30 HKT
发布时间：17:19 2026-07-30 HKT

据日媒《日经亚洲》引述消息报道，马斯克（Elon Musk）旗下火箭制造商SpaceX（SPCX）已派出团队审核现有和潜在供应商，并要求不得雇用或派遣中国公民到为公司生产零件的工厂工作，以确保中国不会对公司营运或供应链产生影响，并保护对美国国安至关重要的技术生产。

不得使用中企系统或设备

报道指出，SpaceX除了派遣团队审查现有及潜在供应商，也对遍布全球的供应链伙伴下达两项要求：一是不得在为公司生产产品的设施中指派或聘用中国籍员工；二是不得使用中企生产的系统或设备。不过，SpaceX原本就没有向中国供应商或设于中国的工厂采购任何关键零组件，即使这些工厂并非中资所有。

SpaceX「若不照做不再下单」

一位熟悉内情的业界高层指出，SpaceX的重点之一是看工厂是否有任何来自中国的人员，就算工厂地理位置不在中国也一样，并要求将这些人员调离所有供应SpaceX的设施与项目，「若不照做，SpaceX将警告不再下单」。另外多位业界经理亦描述SpaceX审核的过程，包括检查监视器及网络设备等工厂系统，而任何来自海康威视、TP-Link或其他中国公司的设备都必须更换。

此外，SpaceX也正着手打造所谓的NCNT（非中国、非台湾）供应链，以降低台海局势紧张时造成供应中断的风险。

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