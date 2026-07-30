Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宝马在华零售销量大跌三成 欧洲表现仍亮眼

商业创科
更新时间：16:07 2026-07-30 HKT
发布时间：16:07 2026-07-30 HKT

德国豪车制造商宝马今日（30日）公布第二季业绩，收入录313亿欧元逊预期；税前盈利下滑35%至17亿欧元；核心汽车业务息税前利润（EBIT）利润率降至2.3%，但略高于预期，并在1%至3%的全年预测区间内。另一方面，宝马将推出「肥鸡餐」，计划裁员8,000人。

关税拖累息税前利润

宝马汽车业务第二季EBIT为6.29亿欧元，利润率为2.3%，主要受关税及与宝马中国合资企业相关的折旧费用拖累，其中关税拖累了1.25个百分点，与宝马华晨汽车合资企业相关的折旧费用则再拖累1.2个百分点。集团表示，外汇因素亦令本季EBIT减少4亿欧元。

中国市场仍是最大拖累因素，宝马在华零售销量本季按年下跌30.2%。相反，欧洲市场表现亮眼，纯电动车（BEV）销量按年增长38%，当地近三分之一的销售车辆为纯电动车。

期内，宝马、MINI及Rolls-Royce三大品牌合计交付约59.1万辆车，按年下滑4.9%；其中宝马品牌交付量下跌7.7%，MINI则增长17.1%，主要受纯电动车型需求带动。

维持全年业绩指引不变

展望方面，宝马维持2026年全年业绩指引不变，预计汽车业务EBIT利润率将落在1%至3%之间，其中包含劳动力重组计划带来的最多1.25个百分点的负担。宝马亦预计，全年汽车业务自由现金流将超过25亿欧元。

推「肥鸡餐」 计划裁员8,000人

另一方面，宝马在去年节省成本25亿之后，亦将推出「肥鸡餐」的自愿离职方案，计划裁减8,000个职位，约占整体人力5%。财务总监Walter Mertl提到，由于研发部门更广泛使用AI技术，公司正加速推动紧缩措施。另外，随著公司战略重心调整，宝马近期也决定退出巴黎车展。

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
台风「白海豚」爆发增强恐成今年风王 天文台：接近历史极端值 或直逼史上最强「泰培」？
台风「白海豚」爆发增强恐成今年风王 天文台：接近历史极端值 或直逼史上最强「泰培」？
社会
6小时前
公屋长者住户厕所改用折门 保留原有木门变1物增储物空间？网民：佩服长者的心思
公屋长者厕所改用折门 保留木门变1物「再利用」方便退还 网民提醒一件事…
生活百科
23小时前
孙女月月飞自己无护照 87岁嫲嫲感叹「不枉此生」 港女秒做一事 网民泪崩：爱要及时｜Juicy叮
孙女月月飞自己无护照 87岁嫲嫲感叹「不枉此生」 港女秒做一事 网民泪崩：爱要及时｜Juicy叮
时事热话
8小时前
下周又打风？天文台料连落九日雨 南海或有低压区存在 两大AI模式料「四旋共舞」
01:05
下周又打风？天文台料连落九日雨 南海或有低压区存在 两大AI模式料「四旋共舞」
社会
2026-07-29 13:06 HKT
何伯离世丨何煊遗愿求与子女和好 临终点名想见大仔倾两句 拒绝接受治疗只想和好如初
何伯离世丨何煊遗愿求与子女和好 临终点名想见大仔倾两句 拒绝接受治疗只想和好如初
影视圈
2小时前
内地母女湾仔遇储物柜惊魂求救无门 港人凭机智「一招」破解获90度鞠躬致谢 网民激赞：智商200｜Juicy叮
内地母女湾仔遇储物柜惊魂求救无门 港人凭机智「一招」破解获90度鞠躬致谢 网民激赞：智商200｜Juicy叮
时事热话
4小时前
香港机场小巧思？港人赞行李输送带增1细节有心思「呢个城市令我好自豪」 网民：香港人效率世一
香港机场小巧思？港人赞行李输送带增1细节有心思「呢个城市令我好自豪」 网民：香港人效率世一
生活百科
2026-07-29 15:52 HKT
姜大卫19岁外孙曹保熙Rock友长发造型首登大舞台 台风爆棚星味超越爸爸曹永廉
01:13
姜大卫19岁外孙曹保熙Rock友长发造型首登大舞台 台风爆棚星味超越爸爸曹永廉
影视圈
2026-07-29 14:30 HKT
陈欣健罕谈患认知障碍症太太张蓉蓉 自揭风流帐拒为红颜知己弃家庭：要自己识放手
陈欣健罕谈患认知障碍症太太张蓉蓉 自揭风流帐拒为红颜知己弃家庭：要自己识放手
影视圈
7小时前
朱敏记土瓜湾店惊传结业！分店落闸被指招租顶手 老板娘劳气解画：系啲人搞搞震！
朱敏记土瓜湾店惊传结业！分店落闸被指招租顶手 老板娘劳气解画：系啲人搞搞震！
饮食
2026-07-29 12:50 HKT