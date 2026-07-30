宝马在华零售销量大跌三成 欧洲表现仍亮眼

德国豪车制造商宝马今日（30日）公布第二季业绩，收入录313亿欧元逊预期；税前盈利下滑35%至17亿欧元；核心汽车业务息税前利润（EBIT）利润率降至2.3%，但略高于预期，并在1%至3%的全年预测区间内。另一方面，宝马将推出「肥鸡餐」，计划裁员8,000人。

关税拖累息税前利润

宝马汽车业务第二季EBIT为6.29亿欧元，利润率为2.3%，主要受关税及与宝马中国合资企业相关的折旧费用拖累，其中关税拖累了1.25个百分点，与宝马华晨汽车合资企业相关的折旧费用则再拖累1.2个百分点。集团表示，外汇因素亦令本季EBIT减少4亿欧元。

中国市场仍是最大拖累因素，宝马在华零售销量本季按年下跌30.2%。相反，欧洲市场表现亮眼，纯电动车（BEV）销量按年增长38%，当地近三分之一的销售车辆为纯电动车。

期内，宝马、MINI及Rolls-Royce三大品牌合计交付约59.1万辆车，按年下滑4.9%；其中宝马品牌交付量下跌7.7%，MINI则增长17.1%，主要受纯电动车型需求带动。

维持全年业绩指引不变

展望方面，宝马维持2026年全年业绩指引不变，预计汽车业务EBIT利润率将落在1%至3%之间，其中包含劳动力重组计划带来的最多1.25个百分点的负担。宝马亦预计，全年汽车业务自由现金流将超过25亿欧元。

推「肥鸡餐」 计划裁员8,000人

另一方面，宝马在去年节省成本25亿之后，亦将推出「肥鸡餐」的自愿离职方案，计划裁减8,000个职位，约占整体人力5%。财务总监Walter Mertl提到，由于研发部门更广泛使用AI技术，公司正加速推动紧缩措施。另外，随著公司战略重心调整，宝马近期也决定退出巴黎车展。