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三星次季营业利润增1814%创新高 预警晶片短缺延至2028年

商业创科
更新时间：14:34 2026-07-30 HKT
发布时间：14:34 2026-07-30 HKT

三星电子（韩：005930）今日（30日）发布季度业绩，受惠AI旺盛需求持续推动存储芯片业务增长，收入按年增长130%至171.5万亿韩元，营业利润亦按年大增1814%至89.5万亿韩元，两者皆胜预期，而且连续三个季度双双刷新单季最高纪录。公司预期，晶片短缺情况将扩大并延续至2028年，稍为纾缓市场对于科技公司放慢AI投资的担忧。

期内，几乎全部利润都来自半导体部门，营业利润录89.2万亿韩元，按年激增逾250倍；负责半导体业务的设备解决方案（DS）部门营业利润89.2万亿韩元，业绩创下历史新高；负责整机业务的设备体验（DX）部门营业利润则亏损8,000亿韩元。此外，负责汽车电子业务的子公司HARMAN营业利润为4,000亿韩元。

与全球5大数据中心签长期协议

三星记忆体业务执行副总裁金在俊在电话会议中表示，「2027年的供应短缺预期将比今年更加严重，且预计将持续到2028年。」，并表示公司已与全球前5大数据中心企业签订长期供应协议，为期至少5年，将占其总产能的60%至70%，并正与另外5家大型公司洽谈。

三星同时在一份声明中表示，受惠于持续的AI基础设施资本支出及AI代理的更广泛采用，以伺服器为主的记忆体业务需求预计下半年将维持强劲。

与博通签订2000亿美元合约

此外，三星亦宣布与博通（Broadcom）签订一份规模超2,000亿美元的合约，将持续向其供应晶片至2030年，针对2纳米及其他先进制程技术，从而扩大两家公司在记忆体和晶圆代工技术领域的合作。三星表示，公司晶片代工业务的营收目标是实现两位数增长。

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