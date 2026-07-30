连锁补习社「范式转移」启示｜林小珍

中学文凭试（DSE）刚刚在7月中放榜，就传出连锁补习社英皇教育在九龙湾的分校结业，但那一边厢，另一知名连锁补习社品牌——遵理的母公司精英汇集团（1775）上星期发盈喜，究竟为何同样是连锁补习社，经营情况却有天渊之别呢？

英皇、现代不复当年勇

英皇教育2009年全盛时期全港有17间分校，是不少香港人的集体回忆，九龙湾分校屹立当区24年，但自2013年开始分校网络不断缩减，现时只剩下旺角、湾仔及荃湾3间。而另一知名补习品牌现代教育，目前只剩低位于荃湾的校舍，母公司源宇宙教育（1082）亦已经将业务核心放到小学补习、STEAM教育及虚拟实境(VR)及数码娱乐业务，不过截至去年底的中期业绩，收入按年大跌56%，半年亏损385万元。

要解释英皇和现代两家一代的补习巨人陨落，坊间普遍归咎学制改革，以及学童数目减少，但亦未必是事实的全部。

新学制与学童减少 未道尽原因

「三三四」学制，即是3年初中、3年高中、4年大学，由2009年起逐步推行，有评论简单指因为要应付公开试的学生，由过往的同一时间有四届学生，减至三届，令补习社客源减少，但不要忘记，过往会考后能够升读中六的，只占少数，以最后一届，即是2010年的会考为例，有超过8万日校考生，另加3万多个自修生，当年中六学额只有32,000多个，即是中六、中七两届A-Level考生合计，数目比同期的一届中五更少，学制影响其实无想像中那么大。

整体学童数目方面，根据教育局的数字，中六学生的数目由2015年的近6万人，一度跌至只有45,000多人，但上年已重返5万水平，而上年的中二、中三学生人数均突破6万，似乎之前一波学童减少，最坏的情况已经过去。当然，整体学生人数不能与高峰期相比，但现在孩子都是每个家庭的「金叵罗」，资源比过往更集中，家长们为子女前途可谓毫不吝啬，只要帮到子女考好成绩，补习费多多都愿意付，补习社理应仍然有得做。

遵理母公司预告转亏为盈

就看看市场上的成功例子，遵理母公司精英汇集团的盈喜，预期截至5月底止的十个月，业绩转亏为盈，按初步审阅及评估，综合溢利1,290万元。集团解释业绩改善，主要原因是上年度同期投资在课程研发和针对内地市场的推广加大，而过往的基础投资开始见到成效，本地的日校和补习收益有改善﹐而内地院校的合作需求显著增加，亦贡献业绩表现。

策略一：持续投入资源

从遵理的经营可以见到数个成功的策略，首先是持续的资源投入。相对于竞争对手想尽办法节流，甚至有曾经任教的名师爆料指，教室投影机画质低劣，上课时出现收音不良、电脑无法读取档案、学生上堂「冇片冇声」等问题，遵理持续在软、硬件方面投放资源。教育行业除了师资，如何运用资讯科技辅助学习，令学生更易吸收，同样是致胜关键。精英汇中期业绩都透露，期内升级了元朗及旺角校舍的设施，又引入AI工具和升级学习平台。

策略二：回应多元升学需求

在传统的大班补习以外，高端补习和国际课程教育服务成为重要的增长动力。现今作为家长，要为子女铺好不同的出路，虽然女儿年纪尚轻，但身边都有许多资深父母提醒我，要及早考虑将来是否为女儿报读A-Level 或国际文凭课程（IB），方便未来海外升学，可见这方面需求殷切。而这类课程每小时的学费可以高达800至1,500港元，远高于一般补习，难怪遵理加强发展这方面的业务。

策略三：把握DSE内地机遇

第三个成功因素，就是把握香港推动教育产业的商机。近年有越来越多内地考生报考DSE，今届就有480人，较去年倍增，有部分是希望将来来港升读大学，亦有部分希望以DSE成绩报读其他海外大学，相信趋势会持续。内地虽然都有DSE补习课程，但始终对DSE的掌握不及「本地姜」，因此遵理亦向内地学校和教育机构提供顾问服务及营运支援，除了大湾区，甚至遍及北京、上海和杭州。

补习与香港许多行业一样，都正经历结构性的转变，从前的成功法则已经不再适用，但只要正确分析形势，进行Paradigm Shift 「范式转移」，对准市场增长点落手，同样可以找到出路。

林小珍

