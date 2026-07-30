长和旗下Cenovus Energy次季多赚两倍 7月产量逾100万桶

长和（001）与李氏家族作为单一最大股东的加拿大能源公司Cenovus Energy刚公布2026年第二季业绩，纯利升至28亿加元，按年跃升两倍。Cenovus总裁兼行政总裁Jon McKenzie于7月29日（加拿大时间）在分析员会议称，本季业绩为公司历来最佳季度财务业绩，集团于7月份实现上游业务月度产量超过每日100万桶油当量的里程碑。

集团表示，Cenovus将跻身每日产量超过100万桶油气当量的能源生产商行列，成为第二家加入该行列的加拿大生产商。根据彭博数据，全球有不足20家企业达至此产量，当中包括石油巨头Shell Plc.及埃克森美孚。

向股东回馈14亿加元

此外，Cenovus将向股东回馈14亿加元，其中10亿加元透过回购普通股派发，另4亿加元则透过派发普通股股息回馈股东。

另一方面，Cenovus旗下北基丝甸娜湖扩建（Christina Lake North）项目进度良好，两台新蒸汽锅炉设置于第一季时早于预期准备就绪，其中一台预计将于年底前投入运作。此外，油井再开发工程（redevelopment wells）计划正按进度推展，预期产量将于2026年下半年增加。

此外，首个商业化稀释剂溶剂辅助开采（Diluent Solvent Aided Process）项目已于2026年第一季获批准开展，预计该项目将于2028年前额外增加每日5,000至10,000桶产量。另白玫瑰西部（West White Rose）项目首口油井钻探工程进展顺利，项目维持按计划于第三季后期投产。

