Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

汇丰维持最优惠利率5厘不变 联储局按兵不动 分析：能源风险仍不明朗

商业创科
更新时间：12:05 2026-07-30 HKT
发布时间：09:44 2026-07-30 HKT

美国联储局于今日（30日）凌晨公布议息结果，宣布维持利率不变，联邦基金利率目标范围维持在3.50厘至3.75厘。本港银行也都按兵不动，汇丰银行宣布，最优惠利率（P）将维持不变，保留在目前5厘水平。汇丰对上一次于2025年10月31日调整最优惠利率，当时减息12.5点子。同时，汇丰给予港元储蓄存款户口的利率将会维持不变。

相关文章：美国议息｜联储局连续第五次维持利率不变 三人投反对促加息 十年来首次

嘉信理财香港高级副总裁及理财顾问林长杰表示，6月通胀数据较预期温和，为委员会争取到一些空间，让联储局继续保持耐性，而非过早向任何一边行动；另一项可以影响到联储局的关键数据，即6月就业报告显示劳动市场明显降温，这很可能进一步支持按兵不动的决定。

林长杰指出，目前对联储局最重要的讯号来自能源市场，因中东局势尚未稳定，伊朗冲突仍然对通胀构成威胁。停火期将继续影响通胀前景，并左右联储局的政策空间，即使期货市场开始反映加息可能性，仍预期联储局将按兵不动至年底。对投资者而言，联储局传递的信息是，其既未透过宽松政策支持增长，亦未透过收紧政策压抑通胀，而是利用这段时间收集更多以数据为本的证据。 

金管局维持基本利率4厘不变

香港金管局宣布维持基本利率在4厘不变。金管局表示，美联储维持息率不变的决定符合市场预期。会后发表的声明表示经济继续维持增长，就业市场保持平稳，但通胀仍处于较高水平，反映委员会对通胀前景的关注。香港方面，货币及金融市场保持有序运作，港元拆息在联系汇率制度下整体上趋近美元息率，而较短期限的拆息就同时受本地市场港元资金供求影响，例如季节性因素及资本市场活动。

当局又指，美国息率的变化将取决于通胀走势、就业市场情况和其他经济数据，对香港的利率环境亦会有所影响，市民在作出置业、投资或借贷决定时，需充分考虑及管理利率风险。金管局会继续密切监察市场变化，维持货币及金融稳定。

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
台风「白海豚」爆发增强恐成今年风王 天文台：接近历史极端值 或直逼史上最强「泰培」？
台风「白海豚」爆发增强恐成今年风王 天文台：接近历史极端值 或直逼史上最强「泰培」？
社会
3小时前
公屋长者住户厕所改用折门 保留原有木门变1物增储物空间？网民：佩服长者的心思
公屋长者厕所改用折门 保留木门变1物「再利用」方便退还 网民提醒一件事…
生活百科
20小时前
朱敏记土瓜湾店惊传结业！分店落闸被指招租顶手 老板娘劳气解画：系啲人搞搞震！
朱敏记土瓜湾店惊传结业！分店落闸被指招租顶手 老板娘劳气解画：系啲人搞搞震！
饮食
2026-07-29 12:50 HKT
香港机场小巧思？港人赞行李输送带增1细节有心思「呢个城市令我好自豪」 网民：香港人效率世一
香港机场小巧思？港人赞行李输送带增1细节有心思「呢个城市令我好自豪」 网民：香港人效率世一
生活百科
21小时前
孙女月月飞自己无护照 87岁嫲嫲感叹「不枉此生」 港女秒做一事 网民泪崩：爱要及时｜Juicy叮
孙女月月飞自己无护照 87岁嫲嫲感叹「不枉此生」 港女秒做一事 网民泪崩：爱要及时｜Juicy叮
时事热话
5小时前
下周又打风？天文台料连落九日雨 南海或有低压区存在 两大AI模式料「四旋共舞」
01:05
下周又打风？天文台料连落九日雨 南海或有低压区存在 两大AI模式料「四旋共舞」
社会
2026-07-29 13:06 HKT
姜大卫19岁外孙曹保熙Rock友长发造型首登大舞台 台风爆棚星味超越爸爸曹永廉
01:13
姜大卫19岁外孙曹保熙Rock友长发造型首登大舞台 台风爆棚星味超越爸爸曹永廉
影视圈
23小时前
莫氏鸡煲｜铺头带货销量较高峰跌近95% 莫叔：为员工生计死顶
莫氏鸡煲｜铺头带货销量较高峰跌近95% 莫叔：为员工生计死顶
即时中国
6小时前
陈欣健罕谈患认知障碍症太太张蓉蓉 自揭风流帐拒为红颜知己弃家庭：要自己识放手
陈欣健罕谈患认知障碍症太太张蓉蓉 自揭风流帐拒为红颜知己弃家庭：要自己识放手
影视圈
4小时前
路透社
01:24
熊本地震｜清晨再发4.6级余震 揭断层带位移30公里 恐引发更大强震
即时国际
4小时前