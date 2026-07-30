汇丰中银渣打维持最优惠利率不变 联储局按兵不动 分析：能源风险仍不明朗

美国联储局于今日（30日）凌晨公布议息结果，宣布维持利率不变，联邦基金利率目标范围维持在3.50厘至3.75厘。本港银行也都按兵不动，汇丰银行宣布，最优惠利率（P）将维持不变，保留在目前5厘水平。汇丰对上一次于2025年10月31日调整最优惠利率，当时减息12.5点子。同时，汇丰给予港元储蓄存款户口的利率将会维持不变。

相关文章：美国议息｜联储局连续第五次维持利率不变 三人投反对促加息 十年来首次

渣打香港P维持于5.25厘

中国银行（香港）宣布该行之港元最优惠利率及活期储蓄存款利率维持不变，分别为年利率5厘及0.001厘。

渣打银行（香港）宣布，港元最优惠贷款利率维持不变于年息5.25厘。 港元储蓄户口利率亦维持不变。

嘉信理财：通胀降温为储局争取时间

嘉信理财香港高级副总裁及理财顾问林长杰表示，6月通胀数据较预期温和，为委员会争取到一些空间，让联储局继续保持耐性，而非过早向任何一边行动；另一项可以影响到联储局的关键数据，即6月就业报告显示劳动市场明显降温，这很可能进一步支持按兵不动的决定。

林长杰指出，目前对联储局最重要的讯号来自能源市场，因中东局势尚未稳定，伊朗冲突仍然对通胀构成威胁。停火期将继续影响通胀前景，并左右联储局的政策空间，即使期货市场开始反映加息可能性，仍预期联储局将按兵不动至年底。对投资者而言，联储局传递的信息是，其既未透过宽松政策支持增长，亦未透过收紧政策压抑通胀，而是利用这段时间收集更多以数据为本的证据。

金管局维持基本利率4厘不变

香港金管局宣布维持基本利率在4厘不变。金管局表示，美联储维持息率不变的决定符合市场预期。会后发表的声明表示经济继续维持增长，就业市场保持平稳，但通胀仍处于较高水平，反映委员会对通胀前景的关注。香港方面，货币及金融市场保持有序运作，港元拆息在联系汇率制度下整体上趋近美元息率，而较短期限的拆息就同时受本地市场港元资金供求影响，例如季节性因素及资本市场活动。

当局又指，美国息率的变化将取决于通胀走势、就业市场情况和其他经济数据，对香港的利率环境亦会有所影响，市民在作出置业、投资或借贷决定时，需充分考虑及管理利率风险。金管局会继续密切监察市场变化，维持货币及金融稳定。