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美国议息｜联储局宣布维持利率不变 道指泻1153点 创15个月最大单日跌幅

商业创科
更新时间：07:15 2026-07-30 HKT
发布时间：07:15 2026-07-30 HKT

美国联储局宣布维持利率不变，惟内部出现罕见分歧，多达三名官员主张加息，鹰派讯号超市场预期。投资者对通胀威胁及利率前景的担忧升温，拖累美股尾市跌幅扩大，道指收市泻逾1100点。

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晶片股续弱 科技巨头业绩呈两极化

截至收市，道琼斯指数收报51594点，大跌1153点，跌幅接近2.2%，创下自去年4月以来最大单日跌幅。纳斯达克指数报24442点，跌433点，跌幅为1.7%。标准普尔500指数报7316点，跌112点，跌幅为1.5%。

传统蓝筹股成为重灾区。卡特彼勒（Caterpillar）急挫近7%，为表现最差的道指成份股。金融股同样承受巨大压力，摩根大通和高盛跌幅显著，分别重挫近4%至逾5%。

半导体板块延续近期疲态，晶片龙头Nvidia（英伟达）下跌近4%，美光科技（Micron Technology）更单日暴跌近10%。

科技巨头业绩公布后走势分化。微软受惠于云端计算平台收入显著增加，带动上一季业绩优于市场预期。期内经调整后每股盈利达4.74美元，收入按年增长18%至900亿美元。理想的业绩推动微软股价在收市后延长交易时段逆市升逾3%。

相反，Meta上一季每股盈利仅6.18美元，逊于市场预期；虽然收入按年上升28%至608亿美元，好过预期，但盈利表现欠佳拖累其盘后股价急跌逾7%。

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