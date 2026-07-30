餐厅狗主食客对「宠物友善」理解不一 客单价较普通餐厅高  业界：难平衡处理

今年7月9日，食环署公布首批逾940间食肆获准容许狗只进入，标志香港「人宠共融」政策正式步入执行阶段。本地宠物食品科研初创Petsona创建Pawtable宠物友善餐厅指南平台，整合食环署等官方牌照等数据，收录并核实全港获准许的宠物友善食肆名单。Petsona创办人杜佩颖（Tracy Tou）指，现时最大的难点，是餐厅、狗主和其他食客对「宠物友善」有不同理解；业界指尽管宠物友善餐厅的客单价普遍高于普通餐厅，但仍「好难做出平衡处理」。

初企建宠物友善餐厅指南平台Pawtable

杜佩颖指，首阶段政府收到2,205份申请，扣除重复、退出及不合资格个案后，仍有1,616份申请参与1,000个名额的抽签，竞争相当激烈，反映不少餐厅确实看到宠物主人市场的潜在价值。她指出，商户的参与意欲其实不低，这说明业界普遍认为宠物友善是一个值得尝试的方向。

初创企业Petsona创建Pawtable宠物友善餐厅指南平台，创办人杜佩颖（Tracy Tou）指，真正考验是餐厅能否将宠物友善融入日常营运，而不是单纯取得牌照。

仅2间餐厅金级配套 逾八成低成本试水温

然而，意欲与实际投入之间存在一定落差。PawTable自政策实施以来，已完成150间获准食肆的人手查核，并按配套数量划分为4个级别。杜佩颖指，金级即具备5至7项友善配套，设毛孩专属餐单，仅有2间，占已查核餐厅的1.34%；银级即是具备3至5项配套，有21间，占14.1%；铜级为容许狗只进入，提供1至2项基本配套如水碗及清洁工具有82间，占55%；基本准入型则有44间，占29.5%。

透过数据见到，逾8成已查核餐厅选择以最低合规成本「试水温」，仅约15.4%达到银级或以上。杜佩颖强调，基本准入型或铜级并不代表餐厅不好，对于空间有限或刚开始尝试的餐厅而言，愿意开放给狗只进入，本身已是一个重要的第一步。但这组数字亦反映业界普遍抱持审慎态度，牌照是入场券，但要在配套上作较大投资，仍需时间验证回报。

宠物区或增成本压力 投资回报仍需验证

参考台湾及日本经验，宠物友善餐厅的客单价普遍可比普通餐厅高出1至2成，主因在于宠物主人更愿意加购宠物餐点或零食，而且带同宠物外出用餐时逗留时间较长，间接带动饮品及甜品类销售。然而，香港餐饮业主需承受的租金极高，翻枱率是大部分餐厅的核心利润来源；若宠物区座位占用空间较多，或狗主因照顾宠物而延长用膳时间，可能对整体营业额构成压力。

杜佩颖指，真正考验是餐厅能否将宠物友善融入日常营运，而不是单纯取得牌照，例如座位如何安排、清洁流程如何执行、员工如何处理狗只互动，以及如何同时照顾怕狗、敏感或不希望与狗只同区用餐的客人，这些都需要纳入营运规划。

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餐饮界：隐性成本难以估计

在本港有多间分店的餐饮店主坦言「好难做出平衡处理」，最令餐厅却步的并非可见的配套投资，而是背后的隐性成本，狗毛、气味及家私污渍问题远超预期，发生吠叫、打架或狗只接近其他食客等情况，往往需管理层介入安抚，而一旦发生狗咬人、食客过敏或狗只打翻热汤等事故，餐厅面临的民事索偿风险难以估算。

杜佩颖指出，宠物进入食肆的争议并非新政策后才出现，2020至2024年间的投诉及检控数字，以及2025年初大埔有餐厅因容许狗只进入而被停业的案例，均说明这项业务本身带有一定监管风险，新政策虽然将过往的灰色地带制度化，但投诉机制仍然存在，一旦处理不当，餐厅可能面临罚款甚至停牌，最大的发展障碍并非单一因素，而是政策、营运成本和食客接受度3方面同时发挥作用。她又指，政策决定餐厅是否有清晰的法律框架；租金和空间决定餐厅有多少营运弹性；食客接受度则决定这个模式能否长期持续。

获准许狗只进入的食肆在门外张贴标示。

逾30万人浏览PawTable

PawTable作为第三方资讯平台，推出后累计浏览量已突破30万次，反映宠物主人对准确、透明及持续更新的餐厅资讯存在殷切需求，而平台的营运成本亦随流量增长而上升。杜佩颖透露，目前平台采用的技术工具及系统服务每月开支已接近3万元，另涉伺服器、系统开发、餐厅联络、人手查核及实地到访等成本，现阶段均由Petsona内部资源承担。

对于未来商业化方向，她不排除未来进行商业合作，但合作方向不会是由餐厅付款换取推荐、额外曝光、较高排名或较高评级，因为这会影响平台评级及演算法的中立性，未来可探索的方向包括清楚标示的赞助内容、品牌专题、联乘活动及会员优惠，但商业内容与自然评级必须严格分离。

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