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数码港启动「全民AI」普惠计划 为社会各阶层提供支援

商业创科
更新时间：21:38 2026-07-29 HKT
发布时间：21:38 2026-07-29 HKT

数码港今（29日）举行「全民AI」普惠计划启动礼，创新科技及工业局局长孙东指出，AI已成为提升核心竞争力的关键要素，除推动技术创新、增加应用场景及发展算力设施外，提升普罗大众对AI的认知和了解亦非常重要。

孙东强调，数码港作为「全民AI」普惠计划的承办单位，从「基础普及」角度重点支援学生、家长、长者及弱势社群，培育AI素养，推动负责任使用AI文化，落实数码共融，让全港市民享受AI时代的红利。

数码港主席陈细明则表示，数码港汇聚超过2300家科技企业，当中超过500家专注于AI和大数据。计划将通过普及AI体验及推广负责任应用、提升AI素养以守护数码安全、培育人才与推动创新落地三大方向，联同数码港企业、社福机构及大专院校，将AI转化为市民可亲身体验的现实应用。

推分层人才培育计划

数码港将透过不同行动规划，推动 AI 普及和使用，包括透过举办AI嘉年华及互动体验活动，联同合作伙伴、非牟利机构、社会企业走进社区，为基层、妇女、少数族裔、残疾人士及长者提供度身订造的工作坊。数码港亦会与学校及教育团体合作，将AI教学融入课堂及课外活动，并为特殊教育需要（SEN）学生探索AI辅助工具的应用方案。

数码港同时联同教育机构、社福组织及业界伙伴推出系统性AI素养培训及辅导计划，涵盖AI基础原理、实际应用、社会影响与伦理议题，强化资讯安全及辨识真伪能力。人才培育方面，数码港学院将推行分层人才培育计划，学生可参与AI增能课程及竞赛，教师获专业培训提升AI教学水平，并举办考察团促进跨界交流与协作。

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