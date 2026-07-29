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富途ETF交易爆发式 6月成交金额和人数按年倍增

商业创科
更新时间：19:16 2026-07-29 HKT
发布时间：19:16 2026-07-29 HKT

富途公布平台ETF投资数据结果，今年上半年ETF交易呈现强劲增长态势，ETF交易人数按年增长57%，成交订单升67%，成交金额升64%。数据显示ETF正迅速成为香港投资者踏入市场的重要起点，并已跃升为用户首次交易的第二大投资品类，仅次于个股，反映投资者逐步转向以资产配置为核心的投资方式。

6月ETF交易数据再创高峰 交易人数和金额倍增

单计6月份，平台客户ETF交易人数按年增长逾1倍，成交金额及成交订单分别按年增加2.5倍和2.3倍；月供定投人数按年增幅更超过2倍。与此同时，ETF于客户持仓中的人数比例亦攀升至35%，反映ETF在投资者资产组合中的占比持续提升。

富途：ETF成波动市况下避险利器 

富途证券高级分析师冯文慧表示，从宏观层面观察，ETF已逐步成为市场重要的资产配置工具。尤其在6月份市况较为波动的背景下，投资者更倾向透过ETF避免承受个股波动的风险，以提升投资组合的稳定性。她还引述港交所数据指出，2026年上半年，交易所买卖产品（ETP）平均每日成交金额达484亿元，较2025年全年上升32%，主要由科技、黄金及跨市场ETF等多元产品持续吸引投资者，带动交投畅旺。

冯文慧补充，ETF受欢迎主要源于其具备分散投资、节省决策成本、回报相对稳健及风险管理功能。此外，ETF紧贴市场表现及提供稳定派息，亦为吸引投资者投资ETF的重要因素。

富途推「ETF月」暨创富大会 强化投资者教育

为进一步推动多元投资生态发展，富途将在8月举行「富途ETF月」，正式启动旗舰项目首届「富途创富大会2026」系列活动，并推出「ETF投资天书」及牛牛App最新ETF行情讲解等，全面提升投资者对ETF投资的知识。

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