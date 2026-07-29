爱马仕皮革制品销售额逊预期 忧内地奢侈品市场弱 股价曾跌11%

法国奢侈品巨头爱马仕（Hermès）今日公布上半年业绩，虽然收入表现符合市场预期，但皮革制品销售额不如投资者预期，并引发市场忧虑其依赖疲弱的中国奢侈品市场。此外，截至6月底，汇率波动对收入造成逾3.6亿欧元的负面冲击，在强美元环境尚未逆转下，这一压力料将延续至下半年。受消息影响，爱马仕股价曾跌11%至近3年多来最低水平。

汇率环境带来显著冲击

爱马仕上半年收入录81.6亿欧元，符合市场预期，按固定汇率计算增长6%，但按当前汇率计算仅增长2%，反映汇率环境带来显著冲击。单计第二季，销售额为41亿欧元，按固定汇率计增长6.7%，较第一季略有加速，但皮革制品部门（占总收入近半）仅增长10.2%，略低市场预期。

从地区表现来看，美洲市场延续强劲势头，上半年按固定汇率计算的销售额增长15.3%，第二季增速为13.7%，惟略低于市场预期；日本市场上半年按固定汇率计算增长11%，第二季提速至12.3%超预期。

中东市场受地缘政治压力

亚太地区（不含日本）增速则相对温和，上半年按固定汇率计算增长2.4%，第二季为2.5%，低于市场预期。至于中东市场受地缘政治局势影响持续受压，上半年按固定汇率计算下跌4.2%，但集团称该市场在第二季呈现逐步复苏迹象。

欧洲方面，不含法国的欧洲地区上半年增长8.8%，第二季增长8.3%；法国本土市场第二季提速至增长6.2%，受益于本地消费者需求及旅游客流回升。

中国市场未见根本性反弹

爱马仕执行主席Axel Dumas在电话会议上表示，中国作为该行业的重要驱动力，目前仍未走出困境，又指「看到中国市场趋于稳定，但还没有看到根本性的反弹」。

另一方面，Bernstein维持对爱马仕「跑赢大市」评级及2,150欧元目标价，但将2026年盈利预测下调约1%，并将营业利润率预测下调至39.8%，理由同样是外汇逆风。而亚太地区（不含日本）作为重要增长引擎，按汇率调整后仅增长2.5%，令投资者对中国市场需求动力的忧虑进一步加深。