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HashKey拟收购新加坡交易所APEX 同时拥当地交易及结算牌照

商业创科
更新时间：18:19 2026-07-29 HKT
发布时间：18:19 2026-07-29 HKT

数码资产公司HashKey（3887）宣布，旗下HKDAG SG已与Asia Pacific Exchange（APEX）主要股东及APEX订立一份不具法律约束力的框架协议，拟收购APEX全部股权。

APEX及其集团在新加坡营运一个全面且完备的金融市场基础设施，作为新加坡的持牌衍生品交易所，持有新加坡金管局（MAS）颁发的「认可交易所」牌照；旗下子公司Asia Pacific Clear持有「认可结算所」牌照，具备综合发行及结算能力。目前全市场同时持有上述两类牌照的机构只有三家。

将完善亚洲受监管业务布局

HashKey指出，本次拟议收购如顺利完成，公司有望完善面向机构市场的交易及清算基础设施布局，推动构建涵盖交易、托管、支付、清算、结算的新一代金融基础设施。该公司亦指，新加坡作为亚洲重要国际金融中心，在金融市场基础设施建设及金融科技发展方面持续领先，本次收购将完善集团在亚洲核心金融市场的受监管业务布局，符合集团持续全球化建设策略。

未有收购最终文件 须获星金管局批准

HashKey表示，截至目前，拟议收购须待订立最终文件及MAS批准后方可作实，该集团并无就收购订立任何最终文件，亦未取得MAS所需批准，收购可能会或可能不会进行。倘各方完成尽职调查后订立最终文件，预期收购将构成上市规则第14章项下的须予公布交易，将适时作出进一步公告。

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