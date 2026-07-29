Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

谁是第一英俊美国总统｜周显

商业创科
更新时间：17:17 2026-07-29 HKT
发布时间：17:17 2026-07-29 HKT

日前现任美国总统特朗普谈到前总统甘迺迪，说他是史上第二英俊的总统（He was a great guy, handsome. He was the second-most good-looking president.）。

从语境来看，究竟谁是第一英俊，不言而喻。有人可能会认为他是自吹自擂，但如果看过特朗普年轻时的照片，都不得不承认，年轻时的特朗普之帅，和甘迺迪可说是一时瑜亮，纵然你不一定承认他更英俊，但也相差不远。

两人情史旗鼓相当

这两人都是富二代，情史丰富程度也是旗鼓相当，不过甘迺迪胯下的女人名气较大，例如正妻积琪莲、情妇玛丽连梦露、柯德莉夏萍，粒粒天皇巨星，反观特朗普只不过是模特儿和妓女，水平差上一截。

还有一个重要的人物，是律师和政治活跃者Roy Cahn，他在五十年代已是政治大人物，是带特朗普出身的恩师，也是有名的同性恋者，应该和特朗普的盛世美颜大有关系。着重义气的特朗普弹起后，却与他切割，原因你懂的。

周显
 

周显简介:

作者、投资者、知识份子、八卦公

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
下周又打风？天文台料连落九日雨 南海或有低压区存在 两大AI模式料「四旋共舞」
01:05
下周又打风？天文台料连落九日雨 南海或有低压区存在 两大AI模式料「四旋共舞」
社会
4小时前
姜大卫19岁外孙曹保熙Rock友长发造型首登大舞台 台风爆棚星味超越爸爸曹永廉
01:13
姜大卫19岁外孙曹保熙Rock友长发造型首登大舞台 台风爆棚星味超越爸爸曹永廉
影视圈
3小时前
俞琤疑健康出问题  个人骚哽咽发表「最后一次」言论  两摰友谷薇丽、施南生先后离世打击大
俞琤疑健康出问题  个人骚哽咽发表「最后一次」言论  两摰友谷薇丽、施南生先后离世打击大
影视圈
22小时前
熊本地震｜高市早苗：至今造成13死 网民纷纷上传各地灾情画面︱不断更新
02:32
熊本地震｜死亡人数升至13人 中国外交部：对遇难者表示哀悼︱不断更新
即时国际
1小时前
台风白海豚正往日本方向前进。
01:36
熊本地震｜「白海豚」成超强台风  直扑九州或影响救灾？
即时国际
4小时前
全港10大西饼店长者优惠！乐悠咭/长者咭买面包高达9折 东海堂/圣安娜/A-1 Bakery
全港10大西饼店长者优惠！乐悠咭/长者咭买面包高达9折 东海堂/圣安娜/A-1 Bakery
饮食
2026-07-28 17:27 HKT
香港足球盛会2026｜夏兰特确认缺席访港 罗淑佩：重金「请佢嚟饮杯凉茶」无意思（附曼城访港全名单）
02:32
香港足球盛会2026｜夏兰特确认缺席访港 罗淑佩：重金「请佢嚟饮杯凉茶」无意思（附曼城访港全名单）
社会
6小时前
佳宝超市8折优惠强势回归！一连四日 全场蔬果/肉类/海鲜/粮油杂货劲减
佳宝超市8折优惠强势回归！一连四日 全场蔬果/肉类/海鲜/粮油杂货劲减
饮食
4小时前
滕丽名取消关注林淑敏疑不和到出面 《爱回家》煞科受访面阻阻 吕慧仪夹中间超尴尬？
01:29
滕丽名取消关注林淑敏疑不和到出面 《爱回家》煞科受访面阻阻 吕慧仪夹中间超尴尬？
影视圈
3小时前
熊本7.1级地震｜游日港女亲历地裂「飞砖撞嘴」 徬徨独游遇同乡「神救援」 网民泪推：香港人守望相助｜Juicy叮
熊本7.1级地震｜游日港女亲历地裂「飞砖撞嘴」 徬徨独游遇同乡「神救援」 网民泪推：香港人守望相助｜Juicy叮
时事热话
7小时前