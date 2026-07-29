谁是第一英俊美国总统｜周显

日前现任美国总统特朗普谈到前总统甘迺迪，说他是史上第二英俊的总统（He was a great guy, handsome. He was the second-most good-looking president.）。

从语境来看，究竟谁是第一英俊，不言而喻。有人可能会认为他是自吹自擂，但如果看过特朗普年轻时的照片，都不得不承认，年轻时的特朗普之帅，和甘迺迪可说是一时瑜亮，纵然你不一定承认他更英俊，但也相差不远。

两人情史旗鼓相当

这两人都是富二代，情史丰富程度也是旗鼓相当，不过甘迺迪胯下的女人名气较大，例如正妻积琪莲、情妇玛丽连梦露、柯德莉夏萍，粒粒天皇巨星，反观特朗普只不过是模特儿和妓女，水平差上一截。

还有一个重要的人物，是律师和政治活跃者Roy Cahn，他在五十年代已是政治大人物，是带特朗普出身的恩师，也是有名的同性恋者，应该和特朗普的盛世美颜大有关系。着重义气的特朗普弹起后，却与他切割，原因你懂的。

周显

