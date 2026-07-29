宏利港澳委任汤嘉丽为首席经销总监 即日生效

宏利香港及澳门今日（29日）宣布，委任汤嘉丽为香港及澳门首席经销总监，即时生效，接替早前已向公司请辞的陈鸿展出任此职。

推动分销渠道增长及创新

集团表示，汤嘉丽将负责推动各分销渠道的业务增长，拓展多元合作伙伴关系，为不同客户群创造更大价值，并为港澳制定全面经销策略；同时，她亦负责推动经销业务创新发展，透过整合渠道、提升实力及善用数码科技。

宏利香港及澳门行政总裁纪荣道表示，汤嘉丽凭借在策略及营运方面的经验、对业务的了解及与各分销伙伴的联系，定能带领公司经销业务再攀高峰。

集团又指，汤嘉丽于2015年加入宏利，先后于亚洲及香港策略与革新部、澳门分公司及其经销业务担任多个领导要职，随后在2023年3月出任首席营运总监。至于是次任命进一步彰显宏利香港及澳门对人才培育与承传、巩固领导层延续性，以及推进经销策略发展的决心。