ASMPT称增长重心转向AI晶片 SOP及ADC已成主流 未现产能过剩迹象

半导体设备龙头ASMPT（522）行政总裁黄梓达表示，传统封装市场增长平稳，近年增长重心已明显转向AI相关晶片，数据中心算力需求激增，带动晶片架构出现根本性转变，多颗CPU、GPU及AI训练晶片整合的需求大增，系统级封装（SOP）及先进封装（ADC）已成为主流路线，加上电源管理晶片与数据传输晶片的需求爆发，广泛应用于各类运算场景，催生全新制造设备需求。

行业周期机制依然存在

对于行业周期，黄梓达分析，传统半导体产业约数年为一周期，自2021年经历超级周期后持续下行，直到去年底至今年初才逐步回暖。他解释，晶片厂增购设备扩产后需要时间消化产能，待利用率饱和后才会再添置新机器，形成供需交替循环，此规律并未因AI浪潮而改变。

对于市场关注内地大举投资AI算力基建会否改变周期格局，黄梓达承认内地持续投入高效能运算及AI基础设施，确实带动了设备需求，但行业的周期机制依然存在。

作为集团最大的单一市场，内地长远仍会持续带动需求，目前并未出现产能过剩或饱和迹象。集团将参考韩国同业维持稳定资本开支的策略，持续投入以把握长线结构性机遇，同时密切观察内地产能消化速度。不过，他也提醒市场竞争正在升温，内地厂商正自主研发紫外线（UV）相关设备，形成直接竞争，随着本土供应链逐步完善，技术替代压力已开始浮现。

黄梓达8月退任行政总裁

黄梓达将于今年8月11日起退任集团行政总裁，同日起，Bassel Haddad将获委任为集团行政总裁及执行董事。面对管理层更替后的策略方向，黄梓达表示，董事会维持现有「核心业务优先投放资源」的方针，同时鼓励团队开发新技术场景，透过搭配不同AI工具弥补各自性能短板，紧贴客户技术迭代节奏。

纯利升1.7倍 中期息0.97元

业绩与市场表现方面，受AI带动销售及订单强劲增长，ASMPT中期纯利按年大升1.7倍至5.89亿元，销售收入89亿元，按年增长42%，并派中期息0.97元。单计第二季，集团纯利3.35亿元，按年升1.55倍；经调整盈利6.38亿元，按年飙2.5倍；销售收入49.4亿元，按年增长52%。

集团预期，第三季销售收入将介乎6.3亿至6.9亿美元，高于市场预期的5.96亿美元，以中位数计按年增长46%，按季增长近5%。不过，虽然业绩亮丽且展望优于预期，ASMPT公布业绩后股价显著受压，今日（29日）一度低见126元，跌幅超过8%，其后跌幅收窄，暂报133.8元，跌约4%。

