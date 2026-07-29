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平安好医生升级「平安健康长寿管理服务体系」 助用户及早识别健康风险

商业创科
更新时间：12:48 2026-07-29 HKT
发布时间：12:48 2026-07-29 HKT

平安好医生（1833）昨日宣布成立「长寿管理生态联盟」，并正式揭幕全国11家「平安健康长寿中心」。 平安好医生中午收报7.63元，升2.1%。

涵盖慢性病长期管理

平安好医生CEO何明科指，升级后的「平安健康长寿管理服务体系」，围绕守住生命主场及主动健康干预两个核心理念，依托医学、AI及前沿科技三大核心能力，一方面，透过全方位前置检筛、全天候安全应急、全流程就医协助及全周期多病共管四道防线，协助用户及早识别、筛查及处置健康风险；另一方面，服务从行为、躯体及心智三个层面提供健康干预，涵盖慢性病长期管理、生活方式养成、代谢及身体机能养护，以及脑健康管理等范畴。 

新推出数智健管服务

该公司在发布会展示新推出的「AI+真人」模式下的「平安智享私教」数智健管服务。服务采用专属健身教练与AI智能教练双师伴练模式，透过「评估－训练－巩固」流程，支持用户进行个人化运动健康管理。依托自主研发的DeepBody引擎可捕捉全身骨骼关键点，提供实时线上动作指导，并支援手机、平板电脑及电视等终端使用。

另外，新揭牌的11家「平安健康长寿中心」，以平安健康（检测）中心的11家自营医疗机构为基础，融合精准医学、营养学、中医学、睡眠医学及身心医学等多学科资源，构建全生命周期的健康管理闭环。 
 

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