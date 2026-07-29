据路透引述消息报道，OpenAI先前入侵AI公司Hugging Face的失控AI代理周二（27日）再次发起攻击，入侵科技公司Modal Labs的客户系统。

据Hugging Face发布的时间表显示，该失控代理先入侵托管于第三方供应商设施上的「沙盒」（或称隔离测试环境），再将其作为发动大规模骇客攻击的跳板。

强调平台没受任何损害

Modal Labs技术总监Akshat Bubna表示，该代理利用公司客户撰写的漏洞程式码发动攻击，并指该客户「对外公布了一个未经验证的端点，允许网络任何人使用并执行程式码」。不过，他强调公司本身平台或隔离措施没有受到任何损害。

OpenAI在声明中指出，该失控代理已入侵4个不同服务中的4个帐户，但尚未发现任何与Hugging Face平台级入侵事件规模相当的攻击活动，已将受测AI模型「停用、加密，并限制其研究存取权限」。

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