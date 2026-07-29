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马云支持的OceanBase据报筹20亿至30亿 拓展AI数据库

商业创科
更新时间：11:39 2026-07-29 HKT
发布时间：11:39 2026-07-29 HKT

据彭博引述消息报道，马云支持的数据库公司OceanBase正与投资者洽谈，计划在A轮融资中筹集约20亿至30亿元人民币，以助公司独立营运，并为拓展AI数据库服务提供资金。

报道指出，OceanBase最初是为了支持蚂蚁集团的内部数据库管理而建立，目前正强化其AI分析能力，除整合结构化数据外，公司亦加强处理影片等半结构化或非结构化数据的能力。

年化收入料超过2亿美元

报道又指，OceanBase在2026年的年化收入超过2亿美元，按年增长70%。OceanBase更计划对标Databricks等公司，而后者于今年2月公布其年化收入为54亿美元，其中AI产品占逾25%的收入。

此外，据IDC报告显示，OceanBase在2025年中国分散式数据库市场中占有最大市占率。据公司官网资料，其数千家客户主要为中国企业，包括工商银行及中国移动，并已开始扩展至东南亚、日本、印度及拉丁美洲。

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