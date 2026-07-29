领展旗下「领点」扩展至3个商场 冀鼓励顾客更常到访

领展（823）宣布，旗下自营取件服务站「领点」（Link Collect）已于今年4月拓展至马鞍山恒安商场，并于6月扩展至柴湾环翠商场，以及本月进一步延伸至禾𪨶广场，正评估于更多旗下社区商场增设「领点」服务站的可行性，并计划于年内进一步拓展网络

公司表示，「领点」于今年4月率先在恒安商场推出的试点，顾客反应理想，反映居民对设于社区商场的包裹领取服务需求增加，并能鼓励前来取件的顾客在商场内额外消费，为商户带来更多商机。

电商发展改变互动模式

领展执行董事兼首席投资总裁宋俊彦表示，电子商务的发展正改变顾客与实体零售的互动模式，「领点」能够灵活运用商场空间，回应顾客不断转变的需求，透过在社区商场提供取件服务，期望鼓励顾客更常到访商场，带动额外消费需求，同时深入了解顾客行为和消费模式，以持续优化物业组合及租赁的策略。

公司续指，「领点」与不同的第三方电商平台及物流服务供应商合作营运，现阶段主要于取件服务选择相对有限的社区商场推出，以更好支援区内居民日常所需。

