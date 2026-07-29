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SK海力士营运利润升557% 与10客户签长期协议 仍不及市场预期

商业创科
更新时间：10:35 2026-07-29 HKT
发布时间：10:35 2026-07-29 HKT

SK海力士（韩：000660）今日（29日）公布第二季业绩，营运利润录60.5万亿韩元，按年升557%；收入录79.3万亿韩元，按年升257%，两项指标均刷新季度纪录，惟两者仍不及预期，令市场进一步忧虑推动半导体行业繁荣的AI热潮可能正在降温。受消息影响，该股今早先升后跌，而且极度波动，一度升逾4%，最低亦曾跌11%；暂报1,426,000韩元，跌约8%。

受惠一次性收益 净利润飙升

SK海力士表示，受惠于AI基建投资带动需求持续增长，推动AI伺服器产品价格上涨，并已与约10家客户签订长期协议。

期内，得益于一次性投资收益，公司净利润飙升1242%至93.9万亿韩元，增幅超过市场预期。公司第二季因部分出售铠侠（Kioxia）股权确认非经营收益62.2万亿韩元，税前利润达到122.7万亿韩元，令净利润按年大幅增长。

此外，SK海力士今季现金及现金等价物达到88万亿韩元 ，公司计划将此提升至逾100万亿韩元；不过，公司同时计划将今年资本开支提高至约40万亿至50万亿韩元区间上沿。

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