SHEIN遭美FTC调查 或涉「暗黑模式」策略 预警需付巨额款项

已通过港交所（388）上市聆讯的中国跨境时尚巨头希音（SHEIN）在招股文件中透露，旗下美国业务正受到联邦贸易委员会（FTC）的调查，但没有说明具体调查内容。

有可能达成和解

SHEIN表示，正在积极配合FTC的调查，虽然有可能达成和解，但目前无法预测调查的结果和公布时间；公司又指，无论是达成和解还是其他方式，都可能需要支付巨额款项，并可能对公司财务状况和经营业绩产生重大不利影响。

据外媒《CNBC》报道，FTC的重点关注领域之一是「暗黑模式」，形容为设计技巧和心理策略，例如预先勾选的复选框、难以找到和阅读的披露信息，以及令人困惑的取消政策，目的是让消费者更愿意放弃他们的金钱或数据。

报道又指，SHEIN以其应用程式上的倒数计时、游戏化折扣和限时抢购等策略而闻名，旨在营造紧迫感，促使消费者消费。 不过，在2022年的一份解释「暗黑手段」的报告中，FTC将倒数计时器作为常见「暗黑模式」的一个例子。

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