京东再购伦敦甲厦 拟作欧洲总部

近年积极布局海外市场的京东（9618）再度在英国置业，最新再购入伦敦一个甲级写字楼，作为其欧洲总部之用。BlueFive Private Wealth及General Projects表示，已将位于英国伦敦Brook Green项目「Systems」出售予京东集团，惟未有披露作价。

京东发言人称，此次收购体现对英国市场长期承诺和持续投资。今年3月于当地推出面向欧洲市场的线上零售业务Joybuy，也是持续发展英国市场重要举措。

物业拥近百年历史

BlueFive指出，拟出售的写字楼物业，面积约12.7万方呎，于1936年建造，拥有近百年历史，最近已为物业进行翻新。该物业曾是英国食品企业J. Lyons & Co及EMI Records的总部。

资料显示，京东持续加码英国置业，包括去年4月以3,700万英镑于伦敦西敏（Westminster）买入一幢写字楼物业，去年底再买入位于东米德兰兹（East Midlands）一座物流园区等。

