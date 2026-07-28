百度伙Uber伦敦展开道路测试 日前本港启动全无人驾驶测试

百度（9888）旗下无人驾驶出行服务平台萝卜快跑与Lyft旗下Freenow和Uber先后宣布已在伦敦开展道路测试工作。

料2027年推公众服务

萝卜快跑与Freenow的道路测试将率先在伦敦西部及西北部的布伦特区进行，车内配备安全员，涵盖市区及郊区等多种驾驶环境，双方计划自2027年起向公众提供服务。Lyft将透过其平台在欧洲主要市场部署萝卜快跑的自动驾驶车辆。同时，萝卜快跑也与Uber推进伦敦合作，正启动相关测试工作。

获批香港机场岛无人驾驶测试

运输署上周宣布百度旗下北大屿山机场岛测试项目获批无人驾驶测试，并于昨日（27日）开展无人驾驶测试。这是香港首次在公开道路上实现「车内无司机」的自动车测试。香港作为萝卜快跑首个右舵市场，伦敦项目将以其在香港累积的测试经验为基础。

天雨下运作稳定

昨日（27日）是机场岛测试项目首天开展无人驾驶测试，测试运作大致畅顺，天雨下亦一样稳定。运输署于社交平台发文表示，不论与其他车共用道路、让路予行人，或按交通灯号停车，自动车同样遵守道路安全规则。机场岛的测试路线涵盖回旋处、需要让路的路口，以至不同时段不同车流等路况，有助收集更多不同数据，为规模化以至商业营运做准备。