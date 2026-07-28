惠康母企上半年基本溢利增44% 电商贡献35%销售增长

惠康、7-Eleven等连锁品牌母公司DFI集团公布，上半年业绩中持续经营业务基本溢利按年增44%至1.17亿（美元，下同），同店销售增长扩阔至3%。集团指，财务状况保持稳健，宣布中期股息每股6.2美仙，按年增77%。

健康美容业务按年增8%

期内健康与美容业务销售额14亿元，按年增8%，同店销售增长6%。香港及澳门万宁同店销售增长5%，受惠于客单价提升及旅客店舖销售改善；东南亚Guardian录得同店销售增长9%，其中印尼及越南市场增长接近20%。集团早前宣布与英国健康及保健零售商Holland & Barrett达成独家分销合作，计划率先在香港及新加坡推出相关产品。

便利店业务结束十季跌势

便利店业务销售额12亿元，按年增长4%，同店销售增长2%。香港业务于第二季恢复同店销售增长，结束过去10个季度的跌势，撇除香烟产品后期内同店销售增长3%。华南业务自2025年6月以来净增112间店舖，总数增至接近1980间。

食品业务溢利按年增27%

食品业务方面，集团指，持续经营销售额录得11亿元，按年增1%，第二季同店销售恢复正增长。撇除成本分配调整及新加坡食品业务出售影响后，业务溢利按年增27%至1700万元，而香港惠康「系坚价」价格保证计划已扩展至接近500项产品。家居用品业务同店销售增长4%，扭转去年同期下跌6%的走势，业务溢利按年增长85%。

DFIQ Media收入增3倍

数码业务方面，电子商务及零售媒体DFIQ Media业务合共贡献约35%的销售增长。线上销售渗透率提升至6.9%，DFIQ Media收入较2025年上半年增加约3倍。截至6月底，集团零售网络已配备超过1万个电子屏幕供广告及推广内容投放。

集团上调2026全年有机收入增长指引至3%至4%，全年股东应占基本溢利指引上调至2.85亿至3.05亿美元，资本回报率提升至12%。

集团早前亦宣布收购户外广告方案供应商Cody HK全部股权，收购代价为3020万港元（约380万美元）。Cody HK持有九巴及香港电车多项长期独家广告经营权，交易完成后DFIQ Media将结合零售网络、线上平台及户外媒体资源，预计于2026年下半年完成。