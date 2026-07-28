中国五大AI公司崛起 震散外国竞争对手 AI发展全方位摆脱对外依赖

中国AI产业链近年迅速发展，由制作晶片的光刻机、存储晶片、AI数据中心晶片到大模型，几乎已全方位摆脱对美国及海外公司的依赖。有传中国将量产DUV光刻机，荷兰光刻机巨头艾司摩尔（ASML）首当其冲，其ADR周一曾挫逾8%。长鑫科技周一（27日）在内地科创板上市，有望打破三星电子、SK海力士、美光三大存储晶片巨头的长期垄断，亦令三间公司股价先后急跌。此外，华为AI晶片亦已压过英伟达，重新主导内地市场。除了硬件，DeepSeek及月之暗面旗下AI大模型近期亦震撼市场，拖累OpenAI及Anthropic估值急挫。

DeepSeek月之暗面模型价廉高效

近月国产AI震撼市场，由DeepSeek打响头炮。DeepSeek在今年4月宣布，对旗下V4模型展开价格战，每百万词元输入价格最低仅需0.3美元，远低于OpenAI GPT-5.5同期的30美元价格，除了成本低廉，性能表现也媲美同等美企模型，加上持续开源，直接冲击全球大模型定价体系。

另一方面，月之暗面7月17日推出Kimi K3轰动全球，该模型拥有2.8万亿个参数，为全球最大的开源权重模型，而且效能超越美国Anthropic旗舰模型，一度引发美国AI相关股急挫。有分析师又估计，未上市OpenAI与Anthropic的预期估值亦因Kimi K3合共蒸发约3140亿美元。另外，美国有「AI沙皇」之称的白宫顾问David Sacks早前亦开腔，称Kimi K3「令人担忧」。

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华为重新主导内地AI晶片市场

中国大型科技企业华为，也积极推进国产AI发展。中国AI晶片市场过去一直被英伟达主导，2023年高峰时期市占率高达95%，但在美国实施出口管制后，英伟达晶片出货额大幅下降，令华为趁势一举拿下半壁江山。据研究公司Bernstein的报告，英伟达市占率料萎缩至约8%，而华为的市占率则增至约50%。英伟达行政总裁黄仁勋过去曾坦言，美国的出口管制令该公司将中国市场「拱手相让」予华为，并认可华为实力。事实上，华为今年5月发表「韬（τ）定律」，预计5年后可设计出1.4纳米制程同等水平的晶片。

据《华尔街日报》日前引述消息报道，华为在去年夏天一个简报会上，向内地科技部门主管官员介绍公司AI晶片时，表示中国有能力在三年内，于部分AI关键领域实现自主。路透早前亦报道，华为今年5月在上海举行的半导体研讨会上表示，公司将在5年内利用新技术制造领先的半导体，显示公司正抗衡美国的晶片出口制裁。

DRAM及光刻机国产化加快

此外，长鑫科技昨日于科创板上市，首日收市大升约466%，市值一度达约3.3万亿元，长鑫科技既是亚洲年内最大IPO及科创板史上最大半导体IPO，亦令外界重新审视中国在存储晶片方面的实力。长鑫科技是中国目前唯一具备规模化DRAM量产能力的IDM企业，显示长期由三家韩美巨头垄断的存储市场，首次出现中国力量。詃公司现时在全球DRAM市占率约7%至8%，位居第四，仅次于美光、三星及SK海力士。

同日有外媒报道，上海国资背景公司已开始生产浸没式深紫外DUV光刻设备，并计划今年生产约5台DUV设备，明年生产约20台，令市场投资者担心光刻机巨头ASML地位受威胁，ASML的ADR周一一度跌逾8%，恐慌情绪亦迅速蔓延其他晶片股。据路透周二引述消息报道，牵头生产DUV光刻机的是具上海国资背景的爱晟纳电子科技集团有限公司。

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