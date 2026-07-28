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永明推私人财富平台 服务高净值客户 保险业务未受内地收紧资金外流直接影响

商业创科
更新时间：17:37 2026-07-28 HKT
发布时间：17:37 2026-07-28 HKT

永明私人财富行政总裁Sujoy Ghosh表示，全球地缘局势紧张背景下，未出现欧美客户大规模转移资产、更换配置渠道的情况。而早前内地发布收紧资金外流相关政策，Sujoy Ghosh亦指，储蓄与人寿保险业务暂未受到直接影响。

永明金融推出「永明私人财富」综合平台，旨在协助高净值和超高净值人士、家族及理财顾问，应对日益增加的跨市场财富管理需求。

Sujoy Ghosh指，平台不直接面向终端客户开放操作，可通过中介渠道提供服务，且未设置硬性最低投保门槛，产品根据客户财富分层匹配，适配不同资产体量高净值人群。

全球跨境财富规模上升8.4%

永明金融指，在推出私人财富业务之际，全球私人财富持续增长，亚太区的重要性亦日益提升2025年全球高净值人士财富增长8.7%，达98.3万亿美元；亚太区增幅更为全球最高，达10.5%；同年，全球跨境财富规模亦上升8.4%，至15.7万亿美元。

永明金融2025年发布的传承规划调查显示，67%新加坡高净值受访者及44%香港高净值受访者忧虑财富未能传承到下一代；调查亦指89%新加坡受访者及91%香港受访者曾就传承规划咨询专业意见，或有意于未来寻求相关建议。

Sujoy Ghosh表示，面对高净值客户需求愈趋国际化、互联互通，其服务模式亦必须与时并进。过去18个月，公司建立统一的业务受理及核保平台，整合流程与表格，并提供全天候支援，进一步把各地团队的专业与资源连系起来，打造更紧密的全球网络，为分销伙伴及其客户带来更顺畅的体验，同时由永明金融处理跨市场营运所涉及的复杂性。

Sujoy Ghosh又指，香港市场以储蓄类产品接受度最高，本地高端保险业务成熟；新加坡市场以分红寿险（RUL）更受欢迎，平台依托多枢纽互联优势，可整合各地成熟产品，为客户提供跨区域综合方案。

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