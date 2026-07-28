Nvidia传豪掷500亿美元租用德州巨型数据中心 加快部署高效能AI基础设施

英国《金融时报》引述知情人士报道，英伟达（Nvidia，NVDA）据报已签署高达500亿美元（约3,900亿港元）的租约，承租位于美国德克萨斯州的巨型数据中心。Nvidia回应指，公司正与生态系统伙伴合作，透过DSX AI工厂架构加快部署高效能AI基础设施。

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知情人士表示，Nvidia租下由数码基础设施开发商Hut 8兴建的整座1吉瓦（GW）数据中心Beacon Point，未来将容纳数以十万计的英伟达图形处理器（GPU）。

此前Nvidia行政总裁黄仁勋已斥资数十亿美元培育CoreWeave等新一代AI基础设施提供商，支援其购买并运行GPU。

在电力资源日益紧缺、各界争夺电网容量之际，Nvidia直接动用财力锁定电力与场地。报道指，项目建成后，英伟达可将算力转租予其「新型云」（neocloud）合作伙伴。

根据Hut 8披露，该项目首阶段15年的租约价值为196亿美元（约1,528.8亿港元），若续约条款全部执行，30年总价值将升至500亿美元。

此前据《华尔街日报》引述报道，Nvidia正与OpenAI洽谈，拟为一个巨型数据中心项目提供约2,500亿美元的融资担保。若项目最终落实，或将成为AI企业规模最大的融资安排之一。

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