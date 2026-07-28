佐丹奴CHIIKAWA联乘首周销售110万 第二波新品月底登场

佐丹奴国际（709）公布，7月13日在港推出的CHIIKAWA联乘系列，首周录得110万元销售净额，占同期香港整体销售净额近四分之一，成为集团近年销售表现最佳的联乘系列之一。

集团表示，系列推出后多款产品迅速售出，反映年轻消费者及家庭客群需求理想。佐丹奴亦在多间分店加入CHIIKAWA主题布置，吸引顾客到店打卡及选购。

月底推出第二波新品

配合CHIIKAWA电影8月在港上映，以及尖沙咀举行的CHIIKAWA ARTIVERSE展览，佐丹奴将于7月底推出第二波限时联乘系列，并于指定门店及网店发售。

佐丹奴行政总裁Colin Currie表示，集团未来将继续物色合作机会，丰富产品选择。

是次联乘系列除香港外，亦于中国内地、加拿大、新加坡、马来西亚、泰国、越南、菲律宾、台湾、柬埔寨及海湾阿拉伯国家合作委员会地区发售。

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