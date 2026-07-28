Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

佐丹奴CHIIKAWA联乘首周销售110万 第二波新品月底登场

商业创科
更新时间：13:07 2026-07-28 HKT
发布时间：13:07 2026-07-28 HKT

佐丹奴国际（709）公布，7月13日在港推出的CHIIKAWA联乘系列，首周录得110万元销售净额，占同期香港整体销售净额近四分之一，成为集团近年销售表现最佳的联乘系列之一。

集团表示，系列推出后多款产品迅速售出，反映年轻消费者及家庭客群需求理想。佐丹奴亦在多间分店加入CHIIKAWA主题布置，吸引顾客到店打卡及选购。

月底推出第二波新品

配合CHIIKAWA电影8月在港上映，以及尖沙咀举行的CHIIKAWA ARTIVERSE展览，佐丹奴将于7月底推出第二波限时联乘系列，并于指定门店及网店发售。

佐丹奴行政总裁Colin Currie表示，集团未来将继续物色合作机会，丰富产品选择。

是次联乘系列除香港外，亦于中国内地、加拿大、新加坡、马来西亚、泰国、越南、菲律宾、台湾、柬埔寨及海湾阿拉伯国家合作委员会地区发售。

相关文章：CHIIKAWA特展珍藏版八达通售$158 拍卡即亮LED星光 另设限量版仅500套

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
中年好声音4｜吴亦伟不满强敌高分黑面？ 网民Cap图批性格小家 被钟镇涛赞好听过张学友惹哗然
影视圈
17小时前
强积金新安排！ 65岁以上长者都适用！经「积金易」提取须以「智方便」多重认证身份
强积金新安排！ 65岁以上长者都适用！经「积金易」提取须以「智方便」多重认证身份
生活百科
2026-07-27 12:12 HKT
30岁「咕喱」求转行做学厨开「深夜食堂」 资深总厨爆金句劝退掀争议：「入行冇嘢学，全行都预制菜！」｜Juicy叮
30岁「咕喱」求转行做学厨开「深夜食堂」 资深总厨爆金句劝退掀争议：「入行冇嘢学，全行都预制菜！」｜Juicy叮
时事热话
5小时前
台风「红霞」︱惠州海滩涌现无数金鲳鱼 民众执逾50公斤派街坊︱有片
00:29
台风「红霞」︱惠州海滩涌现无数金鲳鱼 民众执逾50公斤派街坊︱有片
即时中国
17小时前
8号波半日仅$200生意 老板狂轰员工：「你有冇觉得唔好意思？」打工仔1招霸气反击｜Juicy叮
8号波半日仅$200生意 老板狂轰员工：「你有冇觉得唔好意思？」打工仔1招霸气反击｜Juicy叮
时事热话
2026-07-27 13:00 HKT
公屋客冷气买错匹数嫌唔够冻！ 求换货遭拒 坚称「香港有7天无条件退货」 结局大反转...
公屋客冷气买错匹数嫌唔够冻！ 求换货遭拒 坚称「香港有7天无条件退货」 结局大反转...
生活百科
18小时前
16岁少年网上转售洗衣液致富 不足一年创逾百万销售 靠AI筛选入货 感悟「机会处处皆在」
16岁少年网上转售洗衣液致富 不足一年创逾百万销售 靠AI筛选入货 感悟「机会处处皆在」
商业创科
7小时前
「饭局妹」Charlene曾收十几万摸胸费 爆TVB小花赴富豪饭局 开口索50万名牌袋零服务
「饭局妹」Charlene曾收十几万摸胸费 爆TVB小花赴富豪饭局 开口索50万名牌袋零服务
影视圈
17小时前
胡志伟获准留英6个月 称希望与家人相聚、平静生活 暂时毋须被递解出境
01:02
胡志伟获准留英6个月 称希望与家人相聚、平静生活 暂时毋须被递解出境
政情
4小时前
上海女警撞样邱淑贞 网民：沈月都无咁似︱有片
00:24
上海女警撞样邱淑贞 网民：沈月都无咁似︱有片
即时中国
6小时前