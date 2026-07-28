LVMH上季销售额仅升3%逊预期 中东冲突打击贵客购物意欲

全球最大奢侈品集团LVMH公布季绩，受中东紧张局势打击富裕消费者的购物意欲影响，旗下Louis Vuitton、Dior及皮具部门仅能勉强保持增长，有机销售额增长1%，低于市场预期。LVMH表示，如果不是中东冲突，集团的第二季销售额应可增加4%，而非目前的3%。

集团期内收入下跌3%至386亿欧元，经常性利润86.9亿欧元（约775亿港元）超预期；营业利润率22.5%，与去年同期持平。

钟表珠宝部门成为亮点，包括Tiffany及Bulgari在内的钟表珠宝部门第二季内生性销售额增长11%，远超预期。葡萄酒及烈酒部门内生性销售额5%，主要得益于销售成长和需求改善，尤其是在欧洲和日本市场。

行政总裁Bernard Arnault在声明中表示，集团对下半年表现重拾信心，同时继续密切关注利润率。

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