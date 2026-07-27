中电与清华大学完成首届暑期实习计划 蒋东强：为国家能源人才储备长远投入

中电控股（002）表示，与清华大学合作举办的首届暑期实习计划，9位来自清华大学电机系本科生完成为期四周的实习，透过参与能源转型、电力系统发展及创新科技应用等专题研究，深入了解能源行业的发展与挑战。

实习为期四周 已举行结业礼

首届暑期实习计划于上周五（24日）举行结业礼，出席嘉宾包括中联办社会发展部副部长叶水球、香港清华同学会秘书长范佳，以及多位中电管理层，包括中电控股首席执行官蒋东强及中华电力主席阮苏少湄。学生代表于仪式上分享实习体会，表示计划让他们有机会将课堂知识与实际工作结合，并加深对能源行业及可持续发展的认识。

蒋东强表示，能源行业正处于深刻变革之中，业界需要培育更多具备专业知识、创新思维、前瞻视野及解难能力的人才。他称，中电与清华大学合作的暑期实习计划，结合企业实践与学术培育优势，让同学在真实场景中学习和成长，也为国家未来能源人才储备长远投入。

阮苏少湄寄语保持好奇心

阮苏少湄指出，希望今次实习能让同学看到香港作为国际城市的活力和独特角色，也成为他们与香港、与中电保持长远联系的起点。她亦寄语同学要保持好奇心、开放的心态和服务社会的初心，日后在不同岗位发挥所长，为社会创造价值。

实地考察营运设施 研究能源产业课题

实习期间，学生实地考察中电业务营运设施，亦参与不同与能源产业发展相关的研究课题，包括电压骤降的影响和缓解措施评估、离岛备用电源供应设计、利用数据分析提升电动车充电设施使用率、探索机械人在电力系统的应用，以及中国可再生能源电力交易机制研究等。中电指，学生在实习过程中，认识能源行业的发展趋势和机遇，并了解在香港这个高度密集的国际都会，维持安全、可靠及可持续电力供应所面对的挑战。

清华大学实习生王奕茗表示，在实习中首次比较完整地了解一度电从生产到最终送到用户手中的全过程，也让其明白，能源行业不仅是技术问题，更是一项复杂的系统工程，需要不同专业、不同部门共同协作，才能最终实现安全、可靠、可持续的电力供应。

中电与清华大学早于2009年合作设立「清华之友—中电控股教育基金」，支持清华大学电机系的教学及科研发展，至今已资助约500名本科生及研究生。去年双方签署战略合作协议，中电成为清华大学在香港首个「本科生实践教学基地」，每年安排本科生来港实习，正式落实教学与实践合作，为国家低碳转型培育具备创新能力和实践经验的能源专才。