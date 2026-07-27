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汇丰新加坡建全球人工智能中心 拟招聘逾100名AI专家

商业创科
更新时间：21:01 2026-07-27 HKT
发布时间：21:01 2026-07-27 HKT

汇控（005）公布，将在新加坡招聘超过100多名人工智能（AI）专家，并在今年下半年于新加坡成立新的人工智能中心，以开发可跨越全球网络扩展的人工智慧能力。汇控发言人表示，计划增聘100名客户经理，以提振财富管理业务。

初期专注于个性化客户财富管理对话

汇控指，人工智能中心将在自然语言处理、数据科学、人工智能治理和以人为本的设计等领域招募人才，初期专注于个性化客户财富管理对话、引入代理式财资解决方案，以及扩展支持人工智能的数字支付。

汇控行政总裁艾桥智表示，新加坡的人工智能中心将推动该行的全球人工智能愿景，赋能同事运用人工智能，为每位客户创造个人化体验，并能安全、即时且大规模地交付，同时保持人类的判断、决策与责任感作为核心。

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