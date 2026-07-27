金管局发表量子准备度白皮书及指数 三成银行未展开过渡工作

金管局发布《香港银行业量子准备度白皮书》，并首度公布量子准备度指数及相关支援业界措施。量子准备度指数以10分为满分，首个评分为2.3分，反映银行业在量子技术的部署处于初步阶段，现正为未来量子时代建立基础。

首个量子准备度指数评分仅2.3/10

金管局指出，过渡至后量子密码学（PQC）期间，银行亦应持续加强现时的网络防卫韧性，提升科技成熟度及创新能力。调查显示，约68%受访银行已具备相关认知，或已进展至规划或试行阶段，但仍有32%的受访银行尚未展开相关过渡工作。银行业在过渡至PQC方面的准备程度不一，约半数受访银行尚未正式制订后量子规划。

金管局表示，《白皮书》及量子准备度指数是落实金管局金融科技推广蓝图的重要一环，旨在加深银行业对量子计算的认识，并协助业界为相关的网络风险早作规划。

调查亦反映，部分银行已就量子技术带来的机遇和影响展开筹备，但实际应用暂时较少。约半数受访银行表示，董事会层面曾讨论量子计算的应用。另外，约三分之一受访银行已开始探索或试行量子技术相关的应用。

联同科大开发PQC工具

为支援银行业顺利过渡至PQC，金管局将透过实务指引、技能培训及业界交流，务求支持银行业界在2030年前为量子时代做好全面准备。相关措施包括，与香港科技大学工商管理学院及业界共同开发一套PQC工具，让银行能分辨过渡规划的优先次序，并提升密码敏捷性；举办一系列工作坊，协助银行建立相关能力、提早为PQC部署，及负责任地探索量子技术未来的潜在应用。