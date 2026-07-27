财库局就革新财资中心税务优惠公开咨询 倡扩大利息扣税范围 增设预审机制

财经事务及库务局与税务局就革新企业财资中心税务优惠制度的建议，展开公众咨询，建议为企业财资中心税务优惠引入分级制度。咨询为期六星期，即由今日（27日）起至9月4日。

政府指，是次咨询文件建议为企业财资中心税务优惠引入分级制度，在第一级将完善并扩展现行制度，涵盖优化现行适用于合资格企业财资中心，以及在香港经营集团内部融资业务的法团的税务宽减措施。第一级制度主要建议包括，就支付予非香港相联法团的利息开支，容许企业财资中心将利息开支扣除递延至须课税的年度；扩大利息开支的扣除范围，涵盖更广泛的企业，包括经营进行企业财资活动的法团； 以及厘清相关法律及行政定义，提升税务明确性。

预审后5年内获50%税项豁免

至于第二级制度建议增设预审机制，符合指定条件的企业财资中心及其相联法团，在经税务局预先审批后，将可于5年有效期内，享有额外的税务优惠或弹性。当中获预先批准的香港相联法团，从获预先批准的合资格企业财资中心收取的利息收入，可获50%的税项豁免；并将不受「防止税款套利规则」所规限，该等法团可就向合资格企业财资中心支付或应付的开支申索全数税务扣除，惟就利息开支扣除而言，该扣除额须以其EBITDA的30%为上限。

许正宇：分级税务精准对应业界痛点

财库局局长许正宇表示，这次公众咨询为革新税制的重大举措，也是落实《香港企业财资中心发展行动计划》的重要一步，咨询文件提出的分级税务制度正是为精准对应业界的痛点而设，可为合资格企业提供更全面的税务优惠、更高的税务确定性，以及更大的合规弹性。

他指，这项创新、务实且具竞争力的措施，相信能吸引更多来自不同地区和行业的跨国企业，善用香港「引进来、走出去」的平台功能，将资金与业务重心汇聚香港集中管理，从而提升香港为企业财资中心的主要基地。

政府今年6月公布《香港企业财资中心发展行动计划》，提出「4T」框架，涵盖革新税制、持续扩展全面性避免双重课税协定网络、针对性推广，以及人才培训及业界沟通，以吸引更多跨国企业在香港设立企业财资中心，以及协助已在港营运的企业财资中心扩大规模，充分利用香港完整的金融生态系统。