Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

奥迪受累中国业务恶化及美关税影响 降低收入预期

商业创科
更新时间：17:32 2026-07-27 HKT
发布时间：17:32 2026-07-27 HKT

福士（Volkswagen）旗下奥迪（Audi）受中国市场恶化、美国关税措施及美伊冲突等因素拖累，将营运利润率预测下调1个百分点至最低5%，同时将收入预期下修至约580亿欧元，低于先前630亿欧元的预测。

据彭博报道，由于中国过去强劲的豪华车需求萎缩，同时美国进口关税推高成本，令德国汽车制造商持续受压。对于福士而言，奥迪长期疲弱威胁到公司关键获利来源，因此正着手削减产能并重振回报率，而奥迪集团旗下还包括宾利（Bentley）、林宝坚尼（Lamborghini）及电单车制造商杜卡迪（Ducati）等品牌，今年上半年营运利润率为3.8%。

国产制造商积极向高阶市场扩张

另一方面，奥迪行政总裁Gernot Döllner正透过削减成本及规划新车型来重振销量，其中包括旗舰级Q9 SUV，将于第四季在北美及欧洲上市。

报道又指，当前挑战在中国市场最为严峻，因楼市低迷压抑整体消费需求，而且比亚迪（BYD）等国产制造商不仅在电动车领域取得主导地位，更积极向高阶市场扩张，对平治（Mercedes-Benz）、宝马（BMW）及保时捷（Porsche）等汽车品牌亦构成类似压力。

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
8号波半日仅$200生意 老板狂轰员工：「你有冇觉得唔好意思？」打工仔1招霸气反击｜Juicy叮
8号波半日仅$200生意 老板狂轰员工：「你有冇觉得唔好意思？」打工仔1招霸气反击｜Juicy叮
时事热话
5小时前
毛舜筠谈旧爱张国荣揭分手原因：佢好钟意我 哥哥曾感叹走入婚姻或可改变一生
01:31
毛舜筠谈旧爱张国荣揭分手原因：佢好钟意我 哥哥曾感叹走入婚姻或可改变一生
影视圈
9小时前
台风「白海豚」最快今下午生成，料扑向日本。日本气象厅
00:50
台风白海豚︱最快今下午生成料扑向日本 途经高水温区域能量恐再增强
即时国际
5小时前
理大聚焦前沿人工智能技术 率14初创参展LEAP East 2026 拓中东机遇
教育资讯
3小时前
巴士站旁曝光「忘年主仆恋」？ 伯伯死扯完约外佣遭儿子怒斩情丝 苦鸳鸯隔玻璃眉目传情｜Juicy叮
巴士站旁曝光「忘年主仆恋」？ 伯伯死扯完约外佣遭儿子怒斩情丝 苦鸳鸯隔玻璃眉目传情｜Juicy叮
时事热话
6小时前
台风「白海豚」最快周二生成 气象迷指「又强又大」或扑日本
00:50
台风「白海豚」最快周二生成 气象迷指「又强又大」或扑日本
即时国际
22小时前
国际连锁茶饮店疑用科技海绵洗食器 专家警告恐释一级致癌物甲醛 即睇成分/高危用法/正确用途
国际连锁茶饮店疑用科技海绵洗食器 专家警告恐释一级致癌物甲醛 即睇成分/高危用法/正确用途
食用安全
2026-07-26 12:00 HKT
胡志伟抵英获准「入境保释」逗留7日 本周三或被递解出境 否认寻求政治庇护
01:00
胡志伟抵英获准「入境保释」逗留7日 本周三或被递解出境 否认寻求政治庇护
政情
10小时前
黄日华内地演出突然怒目「挥掌」戴志伟 不满一事动粗？ 传拮据复出自揭经济状况
黄日华内地演出突然怒目「挥掌」戴志伟 不满一事动粗？ 传拮据复出自揭经济状况
影视圈
4小时前
尖沙咀伤人｜伤者头骨爆裂脑出血命危 警追查黑帮胜和「左口」下落
00:52
尖沙咀伤人｜伤者头骨爆裂脑出血命危 警追查黑帮胜和「左口」下落
突发
2小时前