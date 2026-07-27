奥迪受累中国业务恶化及美关税影响 降低收入预期

福士（Volkswagen）旗下奥迪（Audi）受中国市场恶化、美国关税措施及美伊冲突等因素拖累，将营运利润率预测下调1个百分点至最低5%，同时将收入预期下修至约580亿欧元，低于先前630亿欧元的预测。

据彭博报道，由于中国过去强劲的豪华车需求萎缩，同时美国进口关税推高成本，令德国汽车制造商持续受压。对于福士而言，奥迪长期疲弱威胁到公司关键获利来源，因此正着手削减产能并重振回报率，而奥迪集团旗下还包括宾利（Bentley）、林宝坚尼（Lamborghini）及电单车制造商杜卡迪（Ducati）等品牌，今年上半年营运利润率为3.8%。

国产制造商积极向高阶市场扩张

另一方面，奥迪行政总裁Gernot Döllner正透过削减成本及规划新车型来重振销量，其中包括旗舰级Q9 SUV，将于第四季在北美及欧洲上市。

报道又指，当前挑战在中国市场最为严峻，因楼市低迷压抑整体消费需求，而且比亚迪（BYD）等国产制造商不仅在电动车领域取得主导地位，更积极向高阶市场扩张，对平治（Mercedes-Benz）、宝马（BMW）及保时捷（Porsche）等汽车品牌亦构成类似压力。