16岁少年网上转售洗衣液致富 不足一年创逾百万销售 靠AI筛选入货 感悟「机会处处皆在」

美国一名16岁少年在大多数同龄人仍在为零用钱烦恼时，已展现出非凡的商业头脑，凭借在网上转售超市洗衣液，并结合AI技术辅助经营，短短11个月内创下15万美元（约118万港元）的惊人销售额，成功开启一条致富的副业之路。

靠分析软件 锁定洗衣液

据外媒《Entrepreneur》报道，来自密苏里州的16岁少年亚历山大（Ethan Alexander）去年退出长曲棍球队后，利用空余时间发展副业。他留意到网上不少第三方卖家透过亚马逊（Amazon）及沃尔玛（Walmart）从事商品转售，便决心学习这门生意。

他动用了从曾祖父遗嘱中获得的500美元，聘请专业卖家传授网上转售技巧。在创业初期，亚历山大利用数据分析软件SellerAmp筛选价格、库存及市场趋势，最终锁定沃尔玛的洗衣液为首款产品。

去年5月，他每天花数小时亲自驾车，扫清堪萨斯城都会区各间沃尔玛的洗衣液，随后自行包装、贴上标签，再送往亚马逊仓库，首月销售额已顺利达1万美元（约7.8万港元），至今年3月总销售额已达15万美元（约117万港元）。

经常包装商品至凌晨6点

尝到甜头后，亚历山大将相同的经营方式套用于其他热门商品，并将ChatGPT融入工作流程，让AI使用Python程式筛选不合适产品，节省大量时间。同时，他利用AI管理库存，提高整体效率。

随着业务扩张，亚历山大将更多零售商纳入采购名单，投入时间也随之暴增，并经常包装商品至凌晨5、6点才入睡，醒来后继续采购和寄件，往往深夜11点才归家。他解释，亚马逊以快速闻名，因此业务也必须讲求效率，「保持快速的配送速度，是获得更多销售的关键。」

单日利润最高近1.6万

作为转售商，亚历山大深知设定具竞争力的价格是致胜关键。因此，除了向各大零售商及其他卖家入货外，也尝试从其他卖家商店入货，不断浏览大量产品页面以寻找有利可图的商品。他坦言，这门生意的核心并非依赖高单价商品，而是透过「低定价、大销量」模式来创造稳定利润。

随着规模扩大，亚历山大更逐渐改为向批发商入货，并存放在父母家中的车库，有时甚至刚从货船卸下的货物直接送到家门口，让邻居们皆感不可思议。他透露，在收入最高的时候，单日销售额便可达6,000美元（约4.7万港元），利润亦高达2,000美元（约1.6万港元）。

暂停转售业务 专注学业

不过，少年创业之路并非一帆风顺。亚历山大坦言在过程中面对不少挑战，包括需要独自报税、信用卡冻结及包装出错等。尽管已聘请虚拟助理分担工作，但他坦言这盘生意极耗精力与劳动力。目前他已暂停转售业务以专注学业，并计划将部分收入用作大学学费。

回顾这段经历，亚历山大总结出一个重要教训，「人们总以为会有一张画上『X』标记的藏宝图从天而降，但其实机会每时每刻都在身边，关键是你选择从中获益，还是抱持消极心态等待」。

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