中环证券行26岁职员疑挪用公款炒输1.5亿 据报押注两倍杠杆海力士ETF

早前警方接获中环德辅道中19号环球大厦一证券公司的女董事报案，指一名男职员疑「穿柜桶底」，在未获授权下擅自取用公司的户口作投资，导致损失高达1.5亿元，引来各界热议，并关注押注了甚么投资。据内媒《腾讯新闻》指出，26岁涉案交易员未经许可挪用公司5,000万港元为保证金，通过有关机构进行融资，并买入南方东英两倍做多海力士ETF（7709）。

巨亏或因双重杠杆叠加

报道引述金融人士分析指出，该交易员挪用的5,000万本金之所以演变为1.5亿元巨额亏损，是因为保证金融资（Margin）与两倍做多ETF的双重杠杆叠加所致，并可能于7月该EFT暴跌之前重仓。

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根据公开数据显示，南方东英两倍做多海力士ETF受存储概念推动，价格于今年6月底曾飙升至每股193.65元历史高位，但随后半导体板块急剧回调，截至事发前的7月20日，南方东英两倍做多海力士ETF已暴跌至 52.58元，跌幅超过72%。

该交易员目前已被警方以涉嫌「盗窃」拘捕，但有指仓位尚未平仓，因此最终损失仍可能随价格波动。

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