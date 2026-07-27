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Nvidia据报为OpenAI提供2500亿美元担保 助建巨型数据中心

商业创科
更新时间：11:57 2026-07-27 HKT
发布时间：11:57 2026-07-27 HKT

据《华尔街日报》引述报道，英伟达（Nvidia，NVDA）正与OpenAI洽谈，拟为一个巨型数据中心项目提供约2,500亿美元的融资担保。若项目最终落实，或将成为AI企业规模最大的融资安排之一。

项目总成本或逾5000亿美元

知情人士透露，英伟达这笔担保将有助OpenAI租用位于俄亥俄州南部的一个10吉瓦项目，该项目由软银旗下能源子公司SB Energy开发。若包括内部配备英伟达晶片的费用，项目总成本最终可能超过5,000亿美元。

报道指出，该项目电力由美国政府控制，并由日本根据最近达成的一项贸易协议单独出资。一些知情人士说，美国商务部长卢特尼克参与了电力分配的决策工作。有关项目首期工程预计提供约800兆瓦（MW）电力，预计于2028年完成。

循环融资模式引发外界担忧

OpenAI已就租赁该场地进行数周洽谈，而由于OpenAI尚未盈利且属于非上市公司，不具备投资级信用评级，而英伟达的出面支持将使该数据中心开发商SB Energy能以更优惠条件举债融资。

另外，英伟达亦正就OpenAI晶片采购洽谈一项独立融资安排，相关金额或高达3,500亿美元。不过，这种循环融资模式引发了担忧，即如果投资者情绪发生转变或AI公司的增长放缓，整个行业将变得脆弱。

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