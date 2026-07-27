BCT与信安完成过渡 巩固强积金市场地位

银联集团（BCT）宣布，信安强积金计划（信安强积金计划800系列、信安强积金——明智之选及信安强积金——易富之选）的过渡已在香港顺利完成。银联金融（BCTF）现已成为上述计划的强积金计划营办人，而银联信托（BCTC）则担任计划受托人；信安则继续担任计划的投资经理，持续为计划成员提供服务。

BCT表示，相关过渡是香港强积金市场的一个重要里程碑。根据独立研究机构积金评级（MPF Ratings）数据显示，双方的策略协同效应，有助推动BCT跻身香港三大强积金计划营办人之列。此外，积金评级数据亦显示BCT在过去3年和5年期的市场份额增幅均位列业界第一。

信安继续担任投资经理

集团续指，是次合作关系的扩大进一步巩固BCT的策略定位，除拓展退休金分销网络外，亦为成员带来长远效益。 BCT董事总经理及行政总裁李微仪表示，交易标志集团在拓展强积金业务、并进一步履行对香港退休金市场承诺的道路上，迈出重要一步；而由BCT出任强积金计划营办人及受托人，信安继续担任投资经理，将结合双方各自的优势，为计划成员创造更大价值。

