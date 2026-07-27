上商西环分行升级 引入机械臂自动化保管箱服务 客户多存放金器金条

上海商业银行宣布，位于坚尼地城吉席街的西环分行已完成全面升级，并于今日重新投入服务。是次重开分行的特色之一，就是在同业中率先引入由机械臂运送保管箱的全新自动化服务，客户可于高私稳度的贵宾室内使用保管箱服务，而毋须自己进入保管箱库房内以人手取箱。至于日后会否将自动化保管箱服务推展至其他分行，上商常务总监兼零售银行产品及客户层管理温伟文称，要视乎客户的反应和需求。

客户毋须进入保管箱库房

上商西环分行升级后，实用面积增至7,000平方呎，并推出了全新自动化保管箱服务，成为首间本地银行引入机械臂运送技术，透过科技将保管箱自动运送至保管箱贵宾室。客户于保管箱服务柜台完成身份核实，以及扫描一次性二维码，即可进入独立贵宾室。

客户于输入个人保管箱号码后，机械臂会自动将保管箱运送至客户面前，客户再以个人专属钥匙即可开启。客户从此毋须再进入保管箱库房开启保管箱，全面提升私隐度；机械臂运送技术免除客户徒手搬动保管箱的安全风险，尤其是放置于高层的保管箱。

预约租用情况近乎爆满

他说，此前该分行保管箱的租用率已高达99%以上，现时预约租用情况近乎爆满。至于上商会否将自动化保管箱服务推展至其他分行，则视乎客户的需求和反应再作考虑。上商目前在港共有逾41间分行，其中21间设有保管箱服务。

温伟文表示，因应客户的需求，西环分行目前所提供的保管箱数量较原先多增一成至超过1,600个，当中的大及中型呎寸保管箱数量更多增约三倍。该分行现有四款不同尺寸的保管箱可供选择，年费介乎1,650元至5,800元不等。

上商分行网络总监蔡咏赞指出，保管箱服务有助吸纳新客开户以至使用其他银行服务。蔡咏赞透露，以前会有较多客户用保管箱来放置楼契，但现今这情况已有所减少，而更多是新婚人士用来存放具纪念价值的金器、珠宝首饰、龙凤鈪等，以及客户趁金价回落放置所购入的金条或金粒等。

